Huracán Lala se intensifica mientras se dirige hacia la Isla Grande de Hawaii

Honolulu— El huracán Lala se formó el sábado y se dirige hacia la Isla Grande de Hawaii, donde se prevé que toque tierra, algo poco habitual.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) informó de que los vientos máximos sostenidos de Lala aumentaron hasta los 75 mph, lo que lo convierte en un huracán de categoría 1, y se preveía que la pared del ojo pasara por encima o cerca del extremo sur de la isla el sábado por la tarde, azotando con sus vientos más fuertes las laderas volcánicas situadas a miles de pies sobre el nivel del mar.

La Isla Grande no ha sufrido el impacto directo de un huracán en 155 años. Independientemente de que eso ocurra o no, los meteorólogos han señalado que las zonas más elevadas de la isla, dominadas por el imponente volcán Mauna Kea, podrían registrar hasta 25 pulgadas de lluvia.

PUBLICIDAD

Esto podría provocar deslizamientos de tierra que pongan en peligro la vida de las personas en una zona montañosa donde la población vive aislada de la red eléctrica en viviendas improvisadas, por lo que las autoridades les instaron a buscar refugios seguros lo antes posible.

Aunque la tormenta no llegue a alcanzar la categoría de huracán, el NHC ha señalado que las velocidades del viento en las cimas de las montañas y en las laderas de barlovento y sotavento “suelen ser hasta un 30% más fuertes que los vientos cercanos a la superficie” indicados en su aviso.

“Se trata de una tormenta de enormes proporciones”, afirmó el gobernador Josh Green. Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extendían hasta 220 millas y se esperaba que alcanzaran las islas de Oahu y Kauai el domingo por la mañana.

En todo el archipiélago podían producirse inundaciones devastadoras e incluso incendios forestales avivados por los fuertes vientos.

Mike Caputo, que vive en Keaau, cerca de la costa este de la Isla Grande, afirmó que la principal preocupación son las riadas repentinas y los árboles caídos, especialmente los de albizia, una especie muy común.

“No son muy robustos, pero crecen muchísimo”, afirmó Caputo, de 50 años, jefe del cuerpo de bomberos local. “Pueden dejar las carreteras intransitables. Me aseguré de podar mis árboles hace unos días”.

Se han emitido alertas de tormenta tropical para las islas de Maui, Molokai, Lanai, Kahoolawe, Oahu, Kauai y Niihau.

Según un estudio realizado por un científico atmosférico de la Universidad de Hawái a partir de artículos periodísticos, en 1871 un huracán de categoría 3 azotó el extremo noreste de la Isla Grande. La última previsión indica que Lala tocará tierra “muy cerca del extremo sur de la Isla Grande”, afirmó Vanessa Almanza, meteoróloga del servicio meteorológico de Honolulu.

PUBLICIDAD

A pesar de todo, las autoridades y los residentes se prepararon para la llegada de Lala. Se abrieron refugios, se cancelaron eventos y se instó a los ganaderos a dejar a su ganado en los pastos, en lugar de en edificios que pudieran derrumbarse. “No hace falta que toque tierra para causar destrucción”, afirmó Almanza.

El NHC pronosticó entre 8 y 12 pulgadas de precipitaciones totales en Maui y en las zonas de menor altitud de la Isla Grande, y entre 4 y 6 pulgadas en todo el archipiélago.

El centro también advirtió de que la tormenta podría provocar “inundaciones y deslizamientos de tierra que pongan en peligro la vida, especialmente en zonas de terreno escarpado”, además de una peligrosa marejada ciclónica y oleaje oceánico “que probablemente provoquen condiciones de oleaje y corrientes de resaca que pongan en peligro la vida”.

Shaheer Faltas, a la izquierda, y su suegro, Joe Brosnan, llenan sacos de arena en preparación para la llegada de la tormenta tropical Lala en Captain Cook, Hawái, el viernes 14 de agosto de 2026. (Stephen Lam/San Francisco Chronicle vía AP) (Stephen Lam)

A las 8 de la mañana, hora de Hawaii, la tormenta tropical Lala se encontraba a unas 90 millas al sureste de South Point y a unas 300 millas al sureste de Honolulu, con vientos máximos sostenidos que habían aumentado hasta los 70 mph. Lala se desplazaba hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 12 mph, según informó el centro de huracanes.

Instan a tomar en serio la tormenta

La diputada estatal Jeanné Kapela instó a la población a mantenerse alerta. El extremo sur de la isla es una zona apartada y rural, dedicada a la agricultura —en particular al cultivo del café y a la ganadería—, pero cuya población está creciendo debido a su bajo coste de vida. A Kapela le preocupaban especialmente las personas que viven aisladas de la red eléctrica en construcciones no autorizadas.

PUBLICIDAD

“Si ahora crees que tu casa no tiene un buen tejado o que quizá no pueda resistir vientos con fuerza de huracán, lo primero que debes hacer es ir a casa de un familiar o amigo y refugiarte allí”, escribió en un mensaje de texto a The Associated Press. “Esperamos que la tormenta pase rápido, pero nos estamos preparando para lo que pueda venir”.

Muchos hawaianos siguen haciendo frente a las consecuencias de las devastadoras inundaciones que se produjeron en marzo. Los agricultores, que aún se están recuperando, temen sufrir más daños, según Brian Miyamoto, director de la Oficina Agrícola de Hawái.

Riesgo de incendios aumenta por el viento

A medida que los vientos se intensificaban en todas las islas, Almanza señaló que las condiciones de sequía y viento fuera de la tormenta aumentarían el riesgo de incendios.

En 2023, la localidad de Lahaina, en Maui, quedó arrasada por las llamas bajo unos vientos extremos mientras un huracán pasaba muy al sur.

Casey Delaries prepara un saco de arena ante la llegada de la tormenta tropical Lala en Kailua-Kona, Hawái, el viernes 14 de agosto de 2026. Se pronostica que la tormenta tropical se intensificará hasta convertirse en huracán a medida que se acerque a Hawái, con posibles precipitaciones de hasta 63,5 cm en la isla, también conocida como la Isla Grande. (Stephen Lam/San Francisco Chronicle vía AP) (Stephen Lam)

“Desde el incendio, todo el mundo está mucho más atento al tiempo en general, a nuestro entorno y a lo que va sucediendo”, afirmó Archie Kalepa, de Lahaina, muy conocido en la zona por sus habilidades en el surf, el remo y otras actividades relacionadas con el mar, y que ha estado siguiendo de cerca la tormenta.

Kauai, situada a varias islas al noroeste de la Isla Grande, es el lugar donde el huracán Iniki tocó tierra como huracán de categoría 4 en 1992 —un año de El Niño como este, en el que el calentamiento del Pacífico cerca del ecuador aumenta la actividad de los huracanes en el Pacífico y afecta a los patrones meteorológicos en todo el mundo—.

PUBLICIDAD