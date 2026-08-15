Más de 60,000 abonados sin servicio eléctrico en medio de averías por fuertes vientos

Decenas de miles de abonados permanecían sin servicio de energía eléctrica este sábado tras registrarse múltiples averías, principalmente en líneas de distribución, provocadas, según el consorcio energético LUMA Energy, por las condiciones ventosas que afectan a Puerto Rico.

En su momento pico, más de 60,000 clientes se quedaron sin suplido de energía eléctrica.

A las 3:30 p.m., el portal de LUMA Energy reflejaba 57,548 clientes sin electricidad alrededor de la isla.

El portavoz de LUMA, Hugo Sorrentini, explicó a El Nuevo Día que entre 8,000 y 9,000 clientes estaban sin servicio debido a trabajos de mejoras previamente planificados, mientras que el resto de las interrupciones respondía, en su mayoría, a distintas averías registradas durante el día.

“Fuera de eso, sí hay varias averías. Hoy la avería más grande que tenemos ahora mismo es una avería en la subestación de Berwin, en San Juan”, indicó Sorrentini.

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Precisó que esa situación mantenía a aproximadamente 4,800 clientes sin servicio mientras las brigadas trabajaban para completar las reparaciones y restablecer la electricidad.

El portavoz señaló que también se atendían averías en las regiones de Utuado, Aguadilla, Caguas y Bayamón, entre otros puntos de Puerto Rico.

“Las averías mayormente han sido en líneas de distribución, o sea, no son líneas de transmisión”, explicó. Agregó que, hasta el momento, no se había identificado otro problema en subestaciones y que las interrupciones parecían estar relacionadas principalmente con los fuertes vientos.

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) mostró este sábado que varias estaciones alrededor de Puerto Rico habían registrado ráfagas de viento que alcanzaban entre 30 y 38 millas por hora (mph).

El mapa de las ráfagas máximas registradas hasta el momento reflejaba valores de hasta 38 mph en la zona de Aguadilla.

Hacia el norte, se observaron registros de 30 mph en el área de Camuy, mientras que en sectores del norte central, entre Manatí y Vega Baja, rondaron las 28 mph.

En el área metropolitana, las estaciones reflejaron ráfagas de alrededor de 23 mph en San Juan y hasta 32 mph hacia Carolina.

En el este, se observaron valores que llegaron hasta 31 mph en Ceiba.

Sorrentini explicó que las ráfagas pueden provocar que las líneas eléctricas se muevan y entren en contacto entre sí, lo que puede activar los mecanismos de protección del sistema y sacar temporalmente de servicio determinados circuitos.

Asimismo, indicó que la vegetación desplazada por el viento puede entrar en contacto con las líneas y provocar averías.

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“Por el momento no tenemos algún evento mayor”, sostuvo.

Ante las condiciones del tiempo, Sorrentini explicó que LUMA activó su equipo de manejo de incidentes, una estructura que permite coordinar con mayor rapidez la respuesta ante averías y el despliegue de brigadas.

Agregó que el equipo mantiene comunicación con las distintas regiones de servicio y con los grupos de trabajo encargados de transmisión, subestaciones y distribución, para atender las interrupciones “de la forma más ágil posible y de la forma más segura posible”.

La estructura también incluye enlaces con los municipios y alcaldes, quienes, según Sorrentini, son informados sobre las averías que puedan afectar sus jurisdicciones y los planes de acción para atenderlas.

Por otro lado, el portavoz indicó que LUMA continúa pendiente a los incendios forestales registrados en el sur de Puerto Rico.