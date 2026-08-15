Un estudiante entre las cinco personas heridas en tiroteo en la Universidad Estatal de Virginia

Cinco personas resultaron heridas en un tiroteo en el que participaron varios sospechosos en la Universidad Estatal de Virginia la madrugada del sábado, lo que provocó el cierre de emergencia del campus y una investigación policial justo cuando los estudiantes se preparaban para el nuevo curso académico.

El suceso tuvo lugar cerca de los edificios “Quad Annexes” de la universidad, donde la policía del campus y los agentes del condado de Chesterfield encontraron a cinco personas con heridas de bala en las inmediaciones de las residencias universitarias. Según informó la universidad en un comunicado, posteriormente se confirmó que al menos uno de los heridos era un estudiante.

El tiroteo seguía siendo objeto de investigación el sábado por la tarde y se produjo justo al inicio del curso académico en la Universidad Estatal de Virginia. Según la página web de la universidad, las residencias universitarias abrieron sus puertas a los estudiantes hace una semana y las clases se reanudan el lunes. Muchos estudiantes acababan de completar el programa “New Trojans Experience” de la universidad, dirigido a los alumnos de nuevo ingreso.

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La policía y las autoridades universitarias no han identificado a ninguna de las víctimas. Las cinco personas fueron trasladadas a hospitales y, según informó la policía del condado, el estado de una de ellas, que en un primer momento se había calificado como «lesiones que ponían en peligro la vida», ha pasado a ser “estado crítico”.

El resto sufrió heridas que no ponían en peligro su vida, según informó la policía. La persona cuya identidad se ha confirmado como estudiante se encontraba entre los heridos cuyas lesiones no ponían en peligro su vida, y ya ha recibido el alta hospitalaria, según informó la universidad.

La universidad afirmó en un comunicado emitido a primera hora del sábado que en el tiroteo estaban implicados “varios sospechosos”. Más tarde ese mismo día, en otro comunicado, indicó que las fuerzas del orden no creían que existiera una amenaza inmediata para la comunidad universitaria y que se había levantado el cierre de emergencia del campus.

“Somos conscientes de la preocupación que este incidente ha suscitado entre nuestros estudiantes, padres, antiguos alumnos, amigos y toda la comunidad de la VSU”, reza el comunicado de la universidad. “La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes siguen siendo nuestra máxima prioridad’.

El sábado por la mañana se observó una importante presencia policial en el campus, y la universidad informó a los estudiantes de que debían estar atentos a su correo electrónico para conocer las medidas de seguridad adicionales y la información sobre los servicios de apoyo. Según informó la policía del condado, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y la Oficina del Sheriff del condado de Hanover estaban colaborando en las labores.

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La Universidad Estatal de Virginia es una universidad históricamente negra situada en Ettrick, Virginia, a unas 24 millas al sur de Richmond, la capital del estado. Esta universidad pública cuenta con unos 5,700 estudiantes y fue la primera institución de enseñanza superior de cuatro años financiada íntegramente por el estado y destinada a la población afroamericana. La mayoría de sus estudiantes cursan estudios de grado.

1 / 16 | 📷 En imágenes: terrible saldo de tiroteo en festival gastronómico de Seattle. Con la Aguja Espacial (Space Needle) de fondo, cientos celebraron una vigía con velas en honor a las víctimas del tiroteo ocurrido el 26 de julio de 2026 durante el festival gastronómico "Bite of Seattle". - Lindsey Wasson 1 / 16 📷 En imágenes: terrible saldo de tiroteo en festival gastronómico de Seattle Con la Aguja Espacial (Space Needle) de fondo, cientos celebraron una vigía con velas en honor a las víctimas del tiroteo ocurrido el 26 de julio de 2026 durante el festival gastronómico "Bite of Seattle". Lindsey Wasson Compartir

La universidad ha crecido en los últimos años, al tiempo que ha intentado mejorar la seguridad y conservar su encanto histórico, según ha declarado Arthur Fridrich, antiguo director de educación a distancia de la universidad, que vive cerca del campus y lo visita con frecuencia. Un tiroteo como este, justo cuando los estudiantes vuelven a clase, es desgarrador para la comunidad, ha afirmado.

“Empezar el año nuevo con este suceso es muy trágico. Echa una sombra sobre la mente de todos los alumnos y, para algunos, será difícil borrar este episodio de su memoria”, afirmó Fridrich. “Mi corazón sangra por aquellos que recibieron disparos. Espero que todos se recuperen y que, de alguna manera, no dejen que este suceso marque el rumbo de sus vidas”.