Empleada de In-N-Out muerta en tiroteo de Idaho había viajado para inaugurar el nuevo local

Una de las tres personas que perdieron la vida cuando un hombre armado abrió fuego en un In-N-Out Burger había viajado a Idaho para ayudar a expandir la cadena de restaurantes.

Ashley Garibay formaba parte de un equipo encargado de entrenar a los nuevos empleados, lejos de donde vivía, en Stockton, California. Su familia afirmó que le encantaba su trabajo y la describió como “un alma maravillosa y hermosa a la que le encantaba disfrutar de la vida”.

“Era aventurera, extrovertida, inteligente y decidida, y nunca dejaba que los obstáculos se interpusieran en su camino”, afirmó su familia en un comunicado el martes. “Iluminaba cualquier estancia con su brillante sonrisa y una risa contagiosa”.

La policía aún no ha revelado qué llevó al autor del tiroteo, identificado por las autoridades como Chad Williams, de 24 años, a abrir fuego el sábado por la tarde en el restaurante de Twin Falls. El ataque terminó cuando Williams se disparó y se suicidó. La policía ha afirmado que está convencida de que Williams actuó en solitario.

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El teniente de policía de Twin Falls, Steven Gassert, declaró el martes que esperaba que se dieran a conocer más detalles a lo largo del día. No dio más detalles al respecto.

Esta imagen, proporcionada por KMVT, muestra el lugar del tiroteo que tuvo lugar el sábado 1 de agosto de 2026 en un restaurante In-N-Out Burger en Twin Falls, Idaho. (KMVT vía AP) (The Associated Press)

El martes por la noche se organizó una vigilia a la luz de las velas en el parque municipal de Twin Falls, y la policía ha habilitado un centro donde las personas afectadas por el tiroteo pueden recibir apoyo y solicitar o recoger los objetos personales que quedaron en el lugar de los hechos. Las banderas de la ciudad ondearán a media asta hasta la próxima semana.

El local de In-N-Out abrió sus puertas a finales de julio como parte de la expansión de la cadena californiana en Idaho. Garibay consiguió su primer trabajo en uno de los restaurantes y soñaba con llegar a dirigir algún día uno de los locales, según contó su familia. Trabajó en Stockton y se incorporó al equipo itinerante en 2023, según explicó la portavoz de la familia, Kristin Cole.

Los testigos describieron una escena caótica dentro y en los alrededores del restaurante de Idaho cuando se produjeron los disparos. Una clienta contó a la AP que ella y sus hijas estaban esperando en el interior cuando oyó disparos procedentes de la cocina y un empleado le dijo que se tirara al suelo. Otra mujer y su madre estaban esperando en la cola del servicio de drive-thru cuando vieron a gente cruzando la calle a toda prisa y a los trabajadores saliendo a toda velocidad del restaurante, mientras un hombre que dirigía el tráfico les decía que había un tirador.

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Un hombre que se encontraba en un semáforo cerca del restaurante contó que vio a una persona con un rifle tipo AR salir del local de comida para llevar y a un hombre con una pistola empezar a disparar contra el sospechoso.

Según ha informado la policía, durante el ataque, un agente de la policía estatal fuera de servicio y un civil dispararon contra Williams, lo que le hizo alejarse del restaurante. La policía no ha revelado la identidad de ninguna de las víctimas, pero familiares y amigos han identificado a Garibay y a Christopher Claunch como dos de los fallecidos.

El restaurante In-N-Out había abierto sus puertas apenas una semana antes, el 24 de julio, como parte de la reciente expansión de la compañía con sede en California, a Idaho. (Kevin Bell Jr.)

Uno de los amigos de Claunch, Garren Taylor, contó que Claunch completó hace un par de años un programa de rehabilitación por abuso de alcohol en el Renaissance Ranch Recovery Center de Rupert, Idaho y que fue contratado allí de inmediato. Taylor explicó que Claunch, conocido por sus allegados como “Toph”, dedicó su vida a ayudar a otros a dejar de beber.

“Ayudó a cientos de personas”, dijo Taylor el lunes. “Era una auténtica bendición para cualquiera con quien entrara en contacto. No le importaba el sueldo. Su actitud era: ‘Hoy voy a poder ayudar a alguien’”.

Steven Pixley fue uno de los heridos. Estaba conduciendo su moto cerca del In-N-Out cuando oyó un chasquido y se le cayó la mano izquierda, según explicó el martes su primo Shane Klaas.

“Una bala le entró en el brazo por encima del codo y salió justo por debajo”, explicó Klaas. Klaas añadió que, a raíz del tiroteo, Pixley ha perdido la movilidad de tres dedos, y que los médicos están a la espera de que baje la hinchazón para poder operarle.

“Su actitud es maravillosa, y eso es fundamental para superar esto”, dijo Klaas. “Se ríe, bromea”.

Klaas dijo que Pixley se había mudado recientemente a Twin Falls, había encontrado trabajo y estaba intentando rehacer su vida.