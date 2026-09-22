Adentra a tus estudiantes a la industria lechera

¿Sabías que, en el Antiguo Egipto, se criaban vacas, cabras y ovejas para obtener leche?

La historia del consumo de la leche, desde civilizaciones antiguas hasta el presente, es uno de los temas tratados en lecciones que son parte de la campaña educativa sobre la industria lechera, desarrollada por docentes en conjunto con la elaboradora de lácteos Tres Monjitas.

La campaña educativa, llamada “La ruta de la leche con Tres Monjitas”, está disponible en ENDE App, plataforma de El Nuevo Día Educador que está accesible para maestros y alumnos a través de Microsoft Teams y que utiliza el archivo histórico del periódico El Nuevo Día como recurso didáctico para la sala de clases.

“La ruta de la leche con Tres Monjitas” fue desarrollada con el objetivo de que los estudiantes aprendan sobre el proceso de producción de leche –desde la vaquería hasta la mesa–, los beneficios nutricionales de sus derivados y las profesiones involucradas en la industria.

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Las lecciones invitan a explorar trayectorias profesionales en la agricultura, la ingeniería alimentaria, la medicina veterinaria o la gestión empresarial. También incluyen datos sobre la historia de la producción de leche en Puerto Rico, pre-pruebas, post-pruebas y actividades prácticas, como la elaboración de recetas saludables con productos lácteos o el análisis de los procesos de producción de la leche.

Se trata de temas que pueden discutirse durante el periodo de salón hogar, tanto con estudiantes de nivel elemental como con los de superior.

Además, en ENDE App, estudiantes y maestros pueden acceder al archivo digital o ePaper del periódico El Nuevo Día y buscar noticias por tema, así como imprimirlas, descargarlas y compartirlas. El ePaper también permite al usuario escuchar la noticia o leerla traducida al inglés.