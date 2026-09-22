Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
22 de septiembre de 2026
92°Lluvias y tronadas dispersas
NoticiasEl Nuevo Día Educador
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Adentra a tus estudiantes a la industria lechera

En ENDE App hay una campaña educativa auspiciada por Tres Monjitas con lecciones sobre la historia del consumo de leche

22 de septiembre de 2026 - 11:17 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las lecciones sobre la industria lechera, desarrolladas por docentes en conjunto con la elaboradora de lácteos Tres Monjitas, están disponibles en ENDE App, plataforma de El Nuevo Día Educador que está accesible para maestros y alumnos a través de Microsoft Teams.
Las lecciones sobre la industria lechera, desarrolladas por docentes en conjunto con la elaboradora de lácteos Tres Monjitas, están disponibles en ENDE App, plataforma de El Nuevo Día Educador que está accesible para maestros y alumnos a través de Microsoft Teams. (Suministrada)
Por El Nuevo Día Educador

¿Sabías que, en el Antiguo Egipto, se criaban vacas, cabras y ovejas para obtener leche?

RELACIONADAS

La historia del consumo de la leche, desde civilizaciones antiguas hasta el presente, es uno de los temas tratados en lecciones que son parte de la campaña educativa sobre la industria lechera, desarrollada por docentes en conjunto con la elaboradora de lácteos Tres Monjitas.

La campaña educativa, llamada “La ruta de la leche con Tres Monjitas”, está disponible en ENDE App, plataforma de El Nuevo Día Educador que está accesible para maestros y alumnos a través de Microsoft Teams y que utiliza el archivo histórico del periódico El Nuevo Día como recurso didáctico para la sala de clases.

“La ruta de la leche con Tres Monjitas” fue desarrollada con el objetivo de que los estudiantes aprendan sobre el proceso de producción de leche –desde la vaquería hasta la mesa–, los beneficios nutricionales de sus derivados y las profesiones involucradas en la industria.

Las lecciones invitan a explorar trayectorias profesionales en la agricultura, la ingeniería alimentaria, la medicina veterinaria o la gestión empresarial. También incluyen datos sobre la historia de la producción de leche en Puerto Rico, pre-pruebas, post-pruebas y actividades prácticas, como la elaboración de recetas saludables con productos lácteos o el análisis de los procesos de producción de la leche.

Se trata de temas que pueden discutirse durante el periodo de salón hogar, tanto con estudiantes de nivel elemental como con los de superior.

Además, en ENDE App, estudiantes y maestros pueden acceder al archivo digital o ePaper del periódico El Nuevo Día y buscar noticias por tema, así como imprimirlas, descargarlas y compartirlas. El ePaper también permite al usuario escuchar la noticia o leerla traducida al inglés.

Los maestros que tengan dudas sobre el uso de esta aplicación pueden comunicarse a ende@gfrmedia.com.

Tags
El Nuevo Día EducadorIndustria lecheraHistoriaEducaciónTres Monjitas
ACERCA DEL AUTOR
El Nuevo Día Educador
El Nuevo Día EducadorArrow Icon
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 22 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: