De la escuela a la vaquería

En una finca de 230 cuerdas de terreno en Vega Baja, la estatua de una vaca blanca cuyas manchas negras forman un mapamundi recibe a quienes visitan Martínez Dairy, donde se ofrecen recorridos guiados por la vaquería a grupos escolares.

Allí, grandes y chicos aprenden sobre el ciclo de vida de la vaca, desde que nacen hasta que son adultas, así como del proceso de producción de leche, informó Pablo Martínez Loarte, dueño de Martínez Dairy.

“Podemos recibir estudiantes de todas las edades. El guía adapta su vocabulario e interacción con los estudiantes según su edad”, dijo Martínez.

“El recorrido dura hora y media. Les explicamos qué razas de vaca tenemos aquí y visitamos el ‘nursery’, donde están las terneras durante sus primeros 30 días de vida. Luego, vamos a otras áreas donde las vacas tienen varios meses de nacidas”, detalló el propietario. A los visitantes se les da la oportunidad de acariciar, dar de comer a estos mamíferos rumiantes y verlos pastar en la finca.

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“Después vemos a las vacas adultas y hablamos de la automatización, ya que somos una de nueve vaquerías en Puerto Rico que utilizamos el ordeño robótico”, agregó Martínez. “También les enseñamos el tanque donde almacenamos la leche, les hablamos del trabajo que hacen las plantas procesadoras que compran nuestra leche, de los productos lácteos que se elaboran con ella, de la importancia de su consumo”.

Los recorridos terminan en un área de juegos con columpios que ubica junto a Vaquilla Ice Cream, una heladería que cada semana produce 90 galones de mantecado en la finca.

Observó que a los niños de entre 3 a 10 años les gusta mucho interactuar con las terneras, mientras que los estudiantes de nivel intermedio y superior suelen mostrar más interés en el sistema robótico utilizado para el ordeño.

Explicó que el sistema opera las 24 horas del día, ya que cada res es libre de ir dos veces diarias, en el momento que quiera. La vaca va a la máquina, que tiene un brazo mecánico que limpia la ubre, la seca, se guía mediante láser para colocar las pezoneras y extrae la leche. Después, la máquina remueve las pezoneras, desinfecta la ubre y deja salir a la vaca, que puede ir al campo a pastar y descansar. Mientras la ordeña, el sistema le da de comer a la vaca una mezcla de granos.

Para Martínez, “es bien importante que los niños y jóvenes tengan la experiencia de interactuar con estos animales porque les enseña a respetarlos y valorarlos. Son animales de producción, nos están alimentando, así que debemos tratarlos con amor”.

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“La leche es el alimento más completo que existe. Es altamente nutritivo”, resaltó el entrevistado. De acuerdo con el portal médico WebMD, la leche de vaca tiene proteína, calcio, potasio, fósforo y las vitaminas A, B2 y B12. “Es bien importante que los niños la consuman desde pequeños porque los ayudará en su crecimiento y desarrollo. Es un alimento versátil que se puede consumir como leche fresca, yogur, queso, mantecado y otros lácteos”, agregó.

Informó que Martínez Dairy opera en la finca de Vaquería Martínez, negocio familiar establecido hace más de 60 años y que es operado por la cuarta generación de la familia. Martínez Dairy ofrece recorridos guiados para grupos escolares de lunes a viernes, mientras que los sábados y domingos hace lo propio con turistas, individuos y familias. Mientras, Vaquería Martínez se concentra en la producción y venta de leche. Cuenta con 250 vacas y produce 2,000 litros de leche al día.

Martínez indicó que los recorridos para escuelas se realizan en las mañanas y requieren reservación llamando al 787-598-0274. Dijo que, si los maestros avisan con anticipación, el tiempo en Martínez Dairy se les puede certificar a los alumnos como horas de Contacto Verde, programa del Departamento de Educación que requiere a estudiantes de sexto a duodécimo grado participar durante 10 horas por semestre de actividades educativas en la naturaleza.