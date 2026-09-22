Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
22 de septiembre de 2026
90°Soleado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan en Cupey a prófugo federal vinculado al operativo “Gangster’s Paradise”

Durante la intervención, las autoridades ocuparon armas de fuego, municiones, sustancias controladas y más de $4,000 en efectivo

22 de septiembre de 2026 - 11:05 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Task Force de los U.S. Marshals asumió la custodia del arrestado, mientras que el FBI tomó custodia de la evidencia ocupada. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Agentes de la Policía, en conjunto con oficiales del Servicio de Alguaciles federales (U.S. Marshals) y del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), arrestaron a un prófugo federal como parte del operativo “Gangster’s Paradise”, realizado previamente en el residencial Manuel A. Pérez.

RELACIONADAS

Según la Policía, Malik Jordan Walrond León, de 27 años, fue detenido durante un plan de vigilancia en el residencial Los Laureles, en Cupey.

Al momento de su arresto, las autoridades le ocuparon un rifle Smith & Wesson calibre .223, dos libras de aparente marihuana y $3,350 en efectivo.

Durante la intervención, los agentes también hallaron una pistola Glock modelo 19, quinta generación, calibre 9 milímetros, así como seis cargadores para municiones calibre 9 milímetros y otros seis para municiones calibre .223.

Además, fueron ocupadas 194 municiones calibre 9 milímetros, 14 calibre .40, 109 calibre .223 y siete calibre 7.62 × 39 milímetros.

Las autoridades también confiscaron un kilo y medio de aparente cocaína, 660 bolsas plásticas con polvo blanco que aparentaba ser cocaína y 311 envases cilíndricos que contenían aparente cocaína en modalidad de “crack”.

A esto se sumaron una onza de aparente marihuana, 580 envolturas de papel de aluminio conocidas como “decks” con polvo de aparente heroína, 172 píldoras rosadas y otros $1,150 en efectivo.

El Task Force de los U.S. Marshals asumió la custodia de Walrond León, mientras que el FBI tomó posesión de la evidencia ocupada.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoFBIArrestosCocaínamarihuana
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 22 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: