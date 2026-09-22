Arrestan en Cupey a prófugo federal vinculado al operativo “Gangster’s Paradise”

Agentes de la Policía, en conjunto con oficiales del Servicio de Alguaciles federales (U.S. Marshals) y del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), arrestaron a un prófugo federal como parte del operativo “Gangster’s Paradise”, realizado previamente en el residencial Manuel A. Pérez.

Según la Policía, Malik Jordan Walrond León, de 27 años, fue detenido durante un plan de vigilancia en el residencial Los Laureles, en Cupey.

Al momento de su arresto, las autoridades le ocuparon un rifle Smith & Wesson calibre .223, dos libras de aparente marihuana y $3,350 en efectivo.

Durante la intervención, los agentes también hallaron una pistola Glock modelo 19, quinta generación, calibre 9 milímetros, así como seis cargadores para municiones calibre 9 milímetros y otros seis para municiones calibre .223.

Además, fueron ocupadas 194 municiones calibre 9 milímetros, 14 calibre .40, 109 calibre .223 y siete calibre 7.62 × 39 milímetros.

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Las autoridades también confiscaron un kilo y medio de aparente cocaína, 660 bolsas plásticas con polvo blanco que aparentaba ser cocaína y 311 envases cilíndricos que contenían aparente cocaína en modalidad de “crack”.

A esto se sumaron una onza de aparente marihuana, 580 envolturas de papel de aluminio conocidas como “decks” con polvo de aparente heroína, 172 píldoras rosadas y otros $1,150 en efectivo.