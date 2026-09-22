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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hombre muere tras resultar herido de bala en Luquillo

La muerte violenta se reportó en el barrio Juan Martín

22 de septiembre de 2026 - 6:26 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
No bullet casings were found at the scene of the double crime, so police believe the men were executed elsewhere (GFR Media).
Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo y el fiscal de turno manejan la investigación. (Archivo .)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Un hombre de 40 años murió en la madrugada de este martes tras resultar herido de bala en hechos ocurridos en Luquillo.

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La Policía indicó que, según la investigación preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó inicialmente sobre disparos en la calle Fortaleza, del barrio Juan Martín.

“Al llegar los agentes al lugar, se les informó que un hombre de 40 años había sido herido de bala y transportado en un vehículo privado a un hospital del área, donde posteriormente el médico de turno certificó la ausencia de signos vitales”, señaló la Policía.

De inmediato, no se informó la identidad del occiso.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo y el fiscal de turno manejan la investigación.

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LuquilloAsesinatosPolicía de Puerto RicoHeridos de balaBreaking News
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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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