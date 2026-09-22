Hombre muere tras resultar herido de bala en Luquillo

Un hombre de 40 años murió en la madrugada de este martes tras resultar herido de bala en hechos ocurridos en Luquillo.

La Policía indicó que, según la investigación preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó inicialmente sobre disparos en la calle Fortaleza, del barrio Juan Martín.

“Al llegar los agentes al lugar, se les informó que un hombre de 40 años había sido herido de bala y transportado en un vehículo privado a un hospital del área, donde posteriormente el médico de turno certificó la ausencia de signos vitales”, señaló la Policía.

De inmediato, no se informó la identidad del occiso.