Hallan cadáver en avanzado estado de descomposición en un apartamento en Hato Rey
Las autoridades fueron alertadas sobre una situación médica en el lugar
21 de septiembre de 2026 - 5:36 PM
21 de septiembre de 2026 - 5:36 PM
Un hombre fue encontrado muerto en avanzado estado de descomposición dentro de un apartamento en Hato Rey, informó este lunes la Policía.
Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un posible caso médico en el lugar.
Cuando los agentes llegaron al apartamento, ubicado en la calle Rodrigo de Triana, encontraron el cuerpo del hombre, quien al momento de esta publicación aún no había sido identificado.
La causa de la muerte y las circunstancias en que ocurrieron los hechos aún están bajo investigación, la cual está a cargo de la División de Homicidios junto al fiscal Christian Castro Plaza.
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