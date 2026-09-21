Fianza millonaria: Policía pide ayuda para dar con prófugo por asesinato

La Policía solicitó ayuda ciudadana para dar con el paradero de un prófugo imputado por el asesinato de un hombre en Ponce el pasado 24 de agosto.

En un comunicado de prensa, la Uniformada identificó al imputado como Joniel Doménech Torres, de 25 años.

Explicó que “en su contra quien se radicaron cargos en ausencia por asesinato y violaciones a la Ley de Armas”.

Asimismo, agregó que Doménech Torres fue “acusado por hechos ocurridos el 24 de agosto de 2026, en el residencial Dr. Pila, en Ponce, donde murió Omar Raúl Burgos Cintrón”.

“Un tribunal expidió una orden de arresto con una fianza global de $1 millón. Si posee información que ayude a localizarlo, comuníquese confidencialmente con la Policía de Puerto Rico al 787-343-2020”, exhortó.

Cabe mencionar que, previamente, la Policía había solicitado ayuda para dar con esa misma persona, pero por cargos de armas y sustancias controladas.