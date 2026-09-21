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Fianza millonaria: Policía pide ayuda para dar con prófugo por asesinato

El Tribunal de Ponce emitió una orden de arresto contra Joniel Doménech Torres

21 de septiembre de 2026 - 12:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Joniel Doménech Torres (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía solicitó ayuda ciudadana para dar con el paradero de un prófugo imputado por el asesinato de un hombre en Ponce el pasado 24 de agosto.

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En un comunicado de prensa, la Uniformada identificó al imputado como Joniel Doménech Torres, de 25 años.

Explicó que “en su contra quien se radicaron cargos en ausencia por asesinato y violaciones a la Ley de Armas”.

Asimismo, agregó que Doménech Torres fue “acusado por hechos ocurridos el 24 de agosto de 2026, en el residencial Dr. Pila, en Ponce, donde murió Omar Raúl Burgos Cintrón”.

“Un tribunal expidió una orden de arresto con una fianza global de $1 millón. Si posee información que ayude a localizarlo, comuníquese confidencialmente con la Policía de Puerto Rico al 787-343-2020”, exhortó.

Cabe mencionar que, previamente, la Policía había solicitado ayuda para dar con esa misma persona, pero por cargos de armas y sustancias controladas.

Por su parte, el superintendente de la Policía, Joseph González, indicó que ese fue uno de once casos por asesinato radicados en los tribunales en los primeros 20 días de septiembre, tras ser reportados en los municipios de Yabucoa, Carolina, Caguas, Toa Baja, Ponce, Aguada, Vieques, Vega Alta y Mayagüez, entre el 2023 y el 2026.

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Policía de Puerto RicoBreaking NewsPrófugo
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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