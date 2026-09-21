Fianza millonaria: Policía pide ayuda para dar con prófugo por asesinato
El Tribunal de Ponce emitió una orden de arresto contra Joniel Doménech Torres
21 de septiembre de 2026 - 12:40 PM
21 de septiembre de 2026 - 12:40 PM
La Policía solicitó ayuda ciudadana para dar con el paradero de un prófugo imputado por el asesinato de un hombre en Ponce el pasado 24 de agosto.
En un comunicado de prensa, la Uniformada identificó al imputado como Joniel Doménech Torres, de 25 años.
Explicó que “en su contra quien se radicaron cargos en ausencia por asesinato y violaciones a la Ley de Armas”.
Asimismo, agregó que Doménech Torres fue “acusado por hechos ocurridos el 24 de agosto de 2026, en el residencial Dr. Pila, en Ponce, donde murió Omar Raúl Burgos Cintrón”.
“Un tribunal expidió una orden de arresto con una fianza global de $1 millón. Si posee información que ayude a localizarlo, comuníquese confidencialmente con la Policía de Puerto Rico al 787-343-2020”, exhortó.
Cabe mencionar que, previamente, la Policía había solicitado ayuda para dar con esa misma persona, pero por cargos de armas y sustancias controladas.
Por su parte, el superintendente de la Policía, Joseph González, indicó que ese fue uno de once casos por asesinato radicados en los tribunales en los primeros 20 días de septiembre, tras ser reportados en los municipios de Yabucoa, Carolina, Caguas, Toa Baja, Ponce, Aguada, Vieques, Vega Alta y Mayagüez, entre el 2023 y el 2026.
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