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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan muerte de hombre en Ponce

La Policía informó que el cuerpo fue encontrado a orillas de una calle

20 de septiembre de 2026 - 2:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Instituto de Ciencias Forenses determinará la causa de muerte. (Pablo Martínez Rodríguez)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía investiga las circunstancias en las que un hombre fue encontrado sin vida en una calle de Ponce.

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El hallazgo fue reportado a eso de las 11:00 de la mañana, de hoy, domingo, en la calle Ruba Nova.

Según el informe policiaco, “una llamada al cuartel alertó a los agentes sobre la situación. Al llegar a la escena, los uniformados encontraron en el área de la acera, de la mencionada calle, el cuerpo de un masculino, el cual aún no ha sido identificado”.

El agente Samuel Ríos, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, en unión al fiscal Juan Molina, se hicieron cargo de la investigación.

“El cuerpo será transportado al Instituto de Ciencias Forenses, donde la autopsia y las pruebas pertinentes determinarán la causa de la muerte”, apuntó la Uniformada.

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PonceBreaking NewsSeguridadPolicía de Puerto Rico
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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