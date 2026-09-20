Investigan muerte de hombre en Ponce
La Policía informó que el cuerpo fue encontrado a orillas de una calle
20 de septiembre de 2026 - 2:48 PM
20 de septiembre de 2026 - 2:48 PM
La Policía investiga las circunstancias en las que un hombre fue encontrado sin vida en una calle de Ponce.
El hallazgo fue reportado a eso de las 11:00 de la mañana, de hoy, domingo, en la calle Ruba Nova.
Según el informe policiaco, “una llamada al cuartel alertó a los agentes sobre la situación. Al llegar a la escena, los uniformados encontraron en el área de la acera, de la mencionada calle, el cuerpo de un masculino, el cual aún no ha sido identificado”.
El agente Samuel Ríos, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, en unión al fiscal Juan Molina, se hicieron cargo de la investigación.
“El cuerpo será transportado al Instituto de Ciencias Forenses, donde la autopsia y las pruebas pertinentes determinarán la causa de la muerte”, apuntó la Uniformada.
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