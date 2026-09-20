Investigan muerte de hombre en Ponce

La Policía investiga las circunstancias en las que un hombre fue encontrado sin vida en una calle de Ponce.

El hallazgo fue reportado a eso de las 11:00 de la mañana, de hoy, domingo, en la calle Ruba Nova.

Según el informe policiaco, “una llamada al cuartel alertó a los agentes sobre la situación. Al llegar a la escena, los uniformados encontraron en el área de la acera, de la mencionada calle, el cuerpo de un masculino, el cual aún no ha sido identificado”.

El agente Samuel Ríos, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, en unión al fiscal Juan Molina, se hicieron cargo de la investigación.