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Vivienda afirma que han recuperado un “sinnúmero” de apartamentos usurpados en residenciales públicos

El secretario Luis Martínez Román no pudo precisar, sin embargo, cuántas unidades han sido ocupadas ilegalmente

20 de septiembre de 2026 - 2:06 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El operativo en el residencial Ernesto Ramos Antonini, en San Juan, ocurrió temprano el jueves. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

Días después que un operativo de la Policía revelara que varios apartamentos del residencial Ernesto Ramos Antonini, en San Juan, eran utilizados por una organización criminal, el secretario de la Vivienda, Luis Martínez Román, reconoció este domingo que existen un “sinnúmero” de unidades en estos complejos de vivienda que han sido “rescatados” tras detectarse que eran ocupados ilegalmente.

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En el residencial, Ramos Antonini fueron arrestadas tres personas el jueves, durante un allanamiento. Una de las unidades intervenidas pertenecía a una mujer de 80 años que tuvo que ser relocalizada en el mismo residencial público.

“Existen un sinnúmero de casos de apartamentos rescatados durante este tipo de operativo. Sobre el caso en particular (en el residencial Ramos Antonini), todavía continúan las gestiones de la Policía de Puerto Rico atendiendo los resultados de ese operativo... La ciudadana que se vio afectada por este caso se encuentra en el residencial de una manera segura”, indicó Martínez Román, a preguntas de El Nuevo Día, durante la conferencia de prensa dominical denominada “Asunto Semanal”, en La Fortaleza.

Aunque se peticionó y el secretario aseguró que contaban con la información, el Departamento de la Vivienda no proveyó, de inmediato, el total de unidades que han sido ocupadas de manera ilegal en el sistema de vivienda pública.

Dos de los tres arrestados la semana pasada, en Ramos Antonini, eran empleados de Mora Housing, empresa subcontratada por compañías administradoras de varios residenciales para dar mantenimiento a las áreas verdes.

La Policía diligencia este jueves dos órdenes de registro y allanamientos en el residencial público Ernesto Ramos Antonini, en San Juan, ligadas a una investigación contra una organización criminal que opera en el complejo de vivienda.El inspector Joey Fontánez, director de la División de Inteligencia y Arrestos, precisó que, además de buscar evidencia en los apartamentos, investigan la usurpación de los espacios por personas no autorizadas para vivir en ellos.Fontánez detalló que tienen información que la organización criminal ha usurpado apartamentos del complejo para usarlos en sus actividades y, a raíz de esto, reubican a los residentes originales.
1 / 8 | En imágenes: arrestan a tres personas ligadas a organización criminal en San Juan. La Policía diligencia este jueves dos órdenes de registro y allanamientos en el residencial público Ernesto Ramos Antonini, en San Juan, ligadas a una investigación contra una organización criminal que opera en el complejo de vivienda. - Alex Figueroa Cancel

Además de los arrestos, la Policía ocupó municiones, abastecedores para pistola y rifle, un chaleco antibalas, sustancias controladas y piezas de armas de fuego, entre estas, una corredera y el cerrojo de un rifle.

Se informó, en ese momento, que el operativo fue producto de una pesquisa contra una organización criminal que opera en ese residencial.

Tanto la AVP (Administración de Vivienda Pública) como las agencias de seguridad del gobierno de Puerto Rico van a hacer todo lo posible por rescatar cada uno de estos apartamentos que se encuentran en control de personas que no tienen que estar controlándolos. La función de Vivienda Pública es garantizar que nuestra gente de los residenciales públicos tengan su espacio”, subrayó el secretario de la Vivienda.

Aunque se había anticipado su participación, el administrador de Vivienda Pública, Juan Rosario, no estuvo presente en el encuentro con la prensa en La Fortaleza.

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Residenciales públicosAdministración de Vivienda PúblicaPolicía de Puerto RicoDepartamento de la Vivienda
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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