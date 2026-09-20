Vivienda afirma que han recuperado un “sinnúmero” de apartamentos usurpados en residenciales públicos
El secretario Luis Martínez Román no pudo precisar, sin embargo, cuántas unidades han sido ocupadas ilegalmente
20 de septiembre de 2026 - 2:06 PM
20 de septiembre de 2026 - 2:06 PM
Días después que un operativo de la Policía revelara que varios apartamentos del residencial Ernesto Ramos Antonini, en San Juan, eran utilizados por una organización criminal, el secretario de la Vivienda, Luis Martínez Román, reconoció este domingo que existen un “sinnúmero” de unidades en estos complejos de vivienda que han sido “rescatados” tras detectarse que eran ocupados ilegalmente.
En el residencial, Ramos Antonini fueron arrestadas tres personas el jueves, durante un allanamiento. Una de las unidades intervenidas pertenecía a una mujer de 80 años que tuvo que ser relocalizada en el mismo residencial público.
“Existen un sinnúmero de casos de apartamentos rescatados durante este tipo de operativo. Sobre el caso en particular (en el residencial Ramos Antonini), todavía continúan las gestiones de la Policía de Puerto Rico atendiendo los resultados de ese operativo... La ciudadana que se vio afectada por este caso se encuentra en el residencial de una manera segura”, indicó Martínez Román, a preguntas de El Nuevo Día, durante la conferencia de prensa dominical denominada “Asunto Semanal”, en La Fortaleza.
Aunque se peticionó y el secretario aseguró que contaban con la información, el Departamento de la Vivienda no proveyó, de inmediato, el total de unidades que han sido ocupadas de manera ilegal en el sistema de vivienda pública.
Dos de los tres arrestados la semana pasada, en Ramos Antonini, eran empleados de Mora Housing, empresa subcontratada por compañías administradoras de varios residenciales para dar mantenimiento a las áreas verdes.
Además de los arrestos, la Policía ocupó municiones, abastecedores para pistola y rifle, un chaleco antibalas, sustancias controladas y piezas de armas de fuego, entre estas, una corredera y el cerrojo de un rifle.
Se informó, en ese momento, que el operativo fue producto de una pesquisa contra una organización criminal que opera en ese residencial.
“Tanto la AVP (Administración de Vivienda Pública) como las agencias de seguridad del gobierno de Puerto Rico van a hacer todo lo posible por rescatar cada uno de estos apartamentos que se encuentran en control de personas que no tienen que estar controlándolos. La función de Vivienda Pública es garantizar que nuestra gente de los residenciales públicos tengan su espacio”, subrayó el secretario de la Vivienda.
Aunque se había anticipado su participación, el administrador de Vivienda Pública, Juan Rosario, no estuvo presente en el encuentro con la prensa en La Fortaleza.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: