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Investigan a organización criminal que se ha apoderado de apartamentos en residencial público de San Juan

La Policía diligencia dos órdenes de allanamiento que han llevado a tres arrestos

17 de septiembre de 2026 - 7:08 AM

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La Policía diligencia este jueves dos órdenes de registro y allanamientos en el residencial público Ernesto Ramos Antonini, en San Juan, ligadas a una investigación contra una organización criminal que opera en el complejo de vivienda.El inspector Joey Fontánez, director de la División de Inteligencia y Arrestos, precisó que, además de buscar evidencia en los apartamentos, investigan la usurpación de los espacios por personas no autorizadas para vivir en ellos.Fontánez detalló que tienen información que la organización criminal ha usurpado apartamentos del complejo para usarlos en sus actividades y, a raíz de esto, reubican a los residentes originales.
1 / 8 | Investigan a organización criminal que se ha apoderado de apartamentos en residencial público de San Juan. La Policía diligencia este jueves dos órdenes de registro y allanamientos en el residencial público Ernesto Ramos Antonini, en San Juan, ligadas a una investigación contra una organización criminal que opera en el complejo de vivienda. - Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía diligencia este jueves dos órdenes de registro y allanamientos en el residencial público Ernesto Ramos Antonini, en San Juan, ligadas a una investigación contra una organización criminal que opera en el complejo de vivienda.

RELACIONADAS

El inspector Joey Fontánez, director de la División de Inteligencia y Arrestos, precisó que, además de buscar evidencia en los apartamentos, investigan la usurpación de los espacios por personas no autorizadas para vivir en ellos.

Al momento, han arrestado a tres personas, precisó.

“Hemos encontrado evidencia, sustancias… Tenemos personas ya arrestadas en uno de los apartamentos que está siendo allanado. No obstante, (en) los usurpados no hemos encontrado a nadie. Sí hemos encontrado material delictivo", expresó Fontánez a El Nuevo Día.

El oficial detalló que personal de la Administración de Vivienda Pública acompaña a la Policía en el operativo.

Fontánez detalló que tienen información que la organización criminal ha usurpado apartamentos del complejo para usarlos en sus actividades y, a raíz de esto, reubican a los residentes originales. El oficial no precisó si los residentes han sido mudados dentro del mismo residencial.

“Este apartamento figura (como residente) una persona de cerca de 80 años de edad, que la información que tenemos fue sacada del lugar y los delincuentes de este residencial son parte de la organización criminal”, indicó, frente a uno de los edificios que era evaluado por las autoridades.

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Policía de Puerto RicoSan JuanAllanamientosResidenciales públicosBreaking News
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