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Allanamiento resulta en dos arrestos en Guaynabo

La intervención estuvo a cargo de la División de Drogas Metropolitana

16 de septiembre de 2026 - 2:31 PM

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El allanamiento fue en una casa ubicada en el sector Hato Nuevo de Guaynabo. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Dos personas fueron arrestadas durante un allanamiento de la Policía esta tarde en el sector Hato Nuevo en Guaynabo.

RELACIONADAS

La intervención estuvo a cargo de la División de Drogas Metropolitana, en el sector Hato Nuevo, indicó el capitán Yamil Toro.

La movilización surgió luego de que una investigación preliminar demostrara causa probable para que allanaran una residencia, donde se sospechaba que había evidencia de algún delito.

Cuando llegaron los agentes, encontraron tres rifles y dos pistolas. En la estructura había sustancias controladas, según Toro.

Pendientes a El Nuevo Día para ampliación.

La Policía realizó un operativo de allanamientos desde tempranas horas en un residencial de vivienda pública en la zona de Cupey.El inspector Joey Fontánez, director de la División de Inteligencia y Arrestos, las autoridades llegaron al residencial Brisas de Cupey para diligenciar una orden de allanamiento en un apartamento relacionado con “una persona de interés” en una pesquisa por drogas y armas.Sostuvo que, al momento, hay cuatro unidades vacantes.
1 / 9 | Allanamiento en Cupey: Policía ocupa drogas, armas y municiones. La Policía realizó un operativo de allanamientos desde tempranas horas en un residencial de vivienda pública en la zona de Cupey. - Alex Figueroa Cancel
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Breaking NewsGuaynaboPolicía de Puerto Rico
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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