Allanamiento resulta en dos arrestos en Guaynabo
La intervención estuvo a cargo de la División de Drogas Metropolitana
16 de septiembre de 2026 - 2:31 PM
16 de septiembre de 2026 - 2:31 PM
Dos personas fueron arrestadas durante un allanamiento de la Policía esta tarde en el sector Hato Nuevo en Guaynabo.
La intervención estuvo a cargo de la División de Drogas Metropolitana, en el sector Hato Nuevo, indicó el capitán Yamil Toro.
La movilización surgió luego de que una investigación preliminar demostrara causa probable para que allanaran una residencia, donde se sospechaba que había evidencia de algún delito.
Cuando llegaron los agentes, encontraron tres rifles y dos pistolas. En la estructura había sustancias controladas, según Toro.
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