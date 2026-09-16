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La mamá de Elon Musk dice que su hjio ya era un genio a los 3 años y revela que fue agredido en el colegio

La madre del magnate reveló que apenas tenía amigos y que “estaba pegado a los libros o a los videojuegos”

16 de septiembre de 2026 - 11:57 AM

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La mamá de Elon Musk dice que su hijo ya era un genio a los 3 años. (La Nación Argentina / GDA)
Por La Prensa Gráfica / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Maye Musk, madre del multimillonario empresario tecnológico Elon Musk, revela que su hijo mayor le generó preocupación desde la infancia por sus diferencias. Además, señaló que fue acosado y agredido en el colegio, según figura en un libro de memorias del que este lunes The Telegraph adelanta un extracto.

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En una entrevista con el mismo medio, afirma que llegó a la conclusión de que Elon era “un genio” cuando tenía solo tres años, porque “razonaba” de una manera inusual para niños de esa edad.

Maye Musk asegura, no obstante, que nunca se imaginó que su primogénito acabaría creando empresas valoradas en miles de millones de dólares: “No... Sabía que era brillante, pero hay niños brillantes que se pasan el día en un sótano y no salen de ahí. Él podría haber sido así”, declara al diario.

En el libro Timeless: The Art of Reinvention and Resilience at Any Age, que se publica este martes, la madre de Musk, quien también es modelo y nutricionista, explica que Elon era muy distinto a sus hermanos Tosca y Kimbal, quienes hacían amigos rápido, mientras que él apenas tenía ninguno, y desde los seis años “estaba pegado a los libros o a los videojuegos”.

Maye Musk se muestra en redes sociales orgullosa de su hijo Elon, el fundador de SpaceX y dueño de Twitter.
Maye Musk se muestra en redes sociales orgullosa de su hijo Elon, el fundador de SpaceX y dueño de Twitter. (La Nación Argentina / GDA)

De adolescente, Elon sufrió acoso por parte de sus compañeros del colegio. En una ocasión, lo golpearon con tanta brutalidad que tuvo que ir al hospital”, escribe. De acuerdo con la madre, los profesores lo describían como “soñador” en clase, donde tenía dificultades para relacionarse; tampoco se le daban bien los deportes ni las asignaturas que no le interesaban, pero, en cambio, “destacaba en física y matemáticas”.

“Sus actividades favoritas eran solitarias: leer, trabajar con una computadora, programar. Kimbal, Tosca y yo lo llamábamos nuestra enciclopedia, porque podía responder a cualquier pregunta recordando con precisión todo lo que había leído”, rememora.

Maye Musk también explica que incluso ahora sigue preocupada por sus tres hijos y especialmente por Elon, del que dice que “buena parte de los medios lo han tratado como si fuera un villano de James Bond”.

Para ella, su hijo de 55 años “es un héroe de la innovación estadounidense y un pionero de la energía verde” y, aunque reconoce que a veces no entiende de lo que habla, siempre cuenta con su apoyo.

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Breaking NewsElon MuskInteligencia artificialEstados Unidos
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