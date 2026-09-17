Saber al alcance: La crisis económica de 1857 y el intendente Alejandro Ramírez

“Saber al alcance” agrupa artículos redactados por expertos, en los que se abordan temas variados que pretenden fomentar la curiosidad intelectual de los estudiantes y servir de recurso para los maestros.

El historiador Agustín Criollo narró magistralmente un evento poco estudiado en los cursos de historia en Puerto Rico. En su artículo, publicado en la sección “Sabías que…” de El Nuevo Día, titulado “La catástrofe financiera conocida como “Pánico de 1857” afectó el comercio en Puerto Rico”, presentó un evento económico que afectó la economía mundial y su efecto en Puerto Rico. Efectivamente, el 1857 fue un gran periodo de crisis económicas.

Además del fenómeno económico que afectó el mundo entero, Puerto Rico tuvo un factor adicional: el uso de la moneda macuquina y su canje en el año 1857. El impacto económico y la importancia histórica que tuvo el uso de la moneda macuquina en Puerto Rico desde 1813 hasta 1857 son temas que no se han investigado a fondo y que representan un territorio inexplorado para los historiadores de la isla y de los Estados Unidos, salvo muy pocas excepciones.

A principios del siglo XIX, las guerras revolucionarias que se desataron en Hispanoamérica provocaron que en Puerto Rico cesaran las remesas del situado mexicano. El situado mexicano era una cantidad de monedas de oro y plata provenientes de la Nueva España (México hoy día) con la cual se financiaba la construcción de fortificaciones en la isla. También se utilizaba para pagar los gastos militares de la guarnición, los del clero y, por último, las transacciones comerciales diarias. Este sistema de remesas comenzó alrededor de 1587 en Puerto Rico y terminó en 1809, pero tuvo numerosas intermitencias a lo largo de sus casi 222 años de existencia.

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Siempre he comparado, en mis cursos de historia, el situado mexicano con una característica actual de la economía puertorriqueña, influida por la fuerte dependencia del gobierno estatal de las transferencias federales de Estados Unidos. Históricamente, por ambas circunstancias y con el paso de los años, la dependencia del situado mexicano y de los fondos federales se incrementó considerablemente. Puerto Rico ocupa actualmente el cuarto lugar entre todas las jurisdicciones de Estados Unidos en cuanto a su mayor dependencia de los fondos federales en sus ingresos.

Don Alejandro Ramírez, quien fue nuestro primer intendente de Hacienda de 1813 a 1816, llegó a Puerto Rico desde Guatemala. Durante su paso por Puerto Rico, reestructuró y fortaleció la tesorería local de nuestra isla. Por sus muchas reformas económicas, favoreció la economía puertorriqueña a principios del siglo XIX. Don Alejandro Ramírez pudo salvar a Puerto Rico de una segura bancarrota. Entre sus muchas reformas económicas, autorizó la introducción y el uso de monedas macuquinas (monedas de oro y plata de forma irregular) para paliar la escasez de moneda en el comercio cotidiano.

Las reformas económicas del intendente Ramírez en Puerto Rico devolvieron al pueblo la confianza en sus instrumentos financieros. Para honrarlo a él y a sus esfuerzos históricos como el primer Intendente de Hacienda en Puerto Rico, el gobierno nombró el actual edificio del Departamento de Hacienda en el Viejo San Juan con su nombre.

Al presente, Puerto Rico necesita más mujeres y hombres visionarios, iguales al intendente Alejandro Ramírez. Mujeres y hombres con liderazgo e integridad, que puedan reestructurar la Hacienda de Puerto Rico, promover el bienestar económico de nuestra gente, fomentar mejoras a las condiciones financieras de los comerciantes locales, evitar quiebras futuras y evitar la excesiva dependencia económica de los fondos federales.

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