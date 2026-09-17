Solo se ha utilizado el 8% de los fondos asignados a la reconstrucción de Puerto Rico

Solo un 8% del dinero asignado a la isla para atender los proyectos de reconstrucción asociados a los estragos causados desde los huracanes Irma y María, en 2017, hasta la tormenta Ernesto, en 2024, ha sido utilizado, según se desprende de los datos provistos en el portal de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3).

El 8% corresponde a los cerca de $1,107 millones usados en proyectos completados entre los $14,701 millones asignados para 29,266 daños provocados por seis desastres naturales en siete años. Solo del huracán María, se ha completado un 23.62% de las obras.

La lista de desastres naturales incluye también el huracán Fiona, en 2022, los terremotos del 2020 y lluvias severas en 2024.

Para la directora ejecutiva interina del COR3, María L. Marín Colón, el dinero que está desembolsando “es progreso y ejecución”.

La funcionaria presentó el miércoles a un grupo de periodistas gráficas con información parcial y no desglosada que la llevaron a concluir que, a septiembre de 2026, han “alcanzado un 88% del total de desembolsos realizados en el 2025″. El año pasado, COR3 desembolsó $1,675 millones y, en lo que va del 2026, han sido $1,485 millones. No se precisaron los subrecipientes.

PUBLICIDAD

“Actualmente tenemos alrededor de 78% de proyectos en ejecución. Y ‘ejecución’ es fases que van desde el diseño hasta proyectos que están completados. Y nuestro enfoque actualmente es seguir adelantando la ejecución de estos proyectos de reconstrucción”, destacó la funcionaria.

Reveló, durante su presentación, que del Working Capital Advance (WCA), que comenzó la administración de Pedro Pierluisi en 2022, el COR3 debió recuperar dinero porque los subrecipientes –que se segregan en agencias, municipios y organizaciones sin fines de lucro– no estuvieron listos para comenzar a ejecutar proyectos.

Marín Colón atribuyó a la devolución de fondos WCA y a los cambios en directrices o procesos adicionales de FEMA la merma que reflejaron gráficas en cuanto a los desembolsos correspondientes al 2025. (Carlos Rivera Giusti/GFR Media)

El WCA fue una herramienta usada por el COR3, con el aval de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), para adelantar a un subrecipiente el 25% del dinero asignado para una obra. COR3 desembolsaba el dinero entre siete y 10 días, y el subrecipiente tenía 90 días para someter un informe de progreso.

Marín Colón reveló que “se hicieron esos desembolsos, pero el subrecipiente no necesariamente estaba listo para comenzar a ejecutar ese proyecto”. Por ende, COR3 requirió la recuperación del dinero “durante el 2025 y 2026″.

“Y se tuvo que recobrar alrededor de $800 millones para, entonces, cuando el subrecipiente esté listo para ejecutar ese proyecto, se vuelve a desembolsar”, explicó la directora de COR3.

Sin embargo, ni en la presentación ni al cierre de esta edición se proveyó a este medio información solicitada sobre cuántos subrecipientes tuvieron que devolver el WCA, la cuantía devuelta por subrecipiente y la cantidad de subrecipientes que pudieron recuperar el dinero de ese programa. Tampoco se precisó si hubo fondos que no se pudieron recobrar.

PUBLICIDAD

Marín Colón atribuyó a esa devolución del WCA y a los cambios en directrices o procesos adicionales de FEMA la merma que reflejaron gráficas en cuanto a los desembolsos correspondientes al 2025.

Aclaró, sin embargo, que el WCA se sigue usando, pero “ya no se desembolsa” tan pronto se le asignan fondos a un proyecto.

“Esa es una de las cosas que estamos trabajando ahora, que los desembolsos vayan atados a la par de lo que es ejecución”, manifestó Marín Colón.

Además, destacó que, en obligaciones o asignación de fondos, tiene un incremento de $4,000 millones en un año y medio. Es decir, del 2024 al 2026.

Mostró una gráfica sobre la “ejecución” en lo que respecta a la reconstrucción o proyectos relacionados con el huracán María, y destacó que, de un total de 23,653 daños, unos 5,564 proyectos están completados. La cifra equivale a un 23.52%. Entre esos proyectos completados, mencionó la pista atlética Agustín Reyes Flores de San Lorenzo y el hospital de Vieques, que aún no ha sido inaugurado.

De otra parte, Marín Colón mencionó algunos de los proyectos que están en curso o en construcción como parte de la Estrategia de Obligación Acelerada de FEMA (Accelerated Award Strategy o FAAST), que permite evaluar los proyectos en conjunto y así acelerar la asignación de fondos.

Bajo el mecanismo de FAAST, se encuentran los proyectos de recuperación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el Departamento de Educación (DE), la Administración de Vivienda Pública (AVP) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Marín Colón refirió al portal de COR3 para obtener el desglose por etapas de cada proyecto.

PUBLICIDAD