Jenniffer González se reunió con el jefe de FEMA para discutir proyectos de reconstrucción

Washington D. C. - La gobernadora Jenniffer González se reunió este martes con el administrador de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), Cameron Hamilton, para discutir proyectos de reconstrucción pendientes relacionados a los servicios de agua potable y energía.

González, quien llegó a Washington D. C. el lunes en la noche, indicó en un comunicado de prensa que en la reunión destacó una asignación de $108.9 millones para 14 proyectos de recuperación y reconstrucción, incluidas iniciativas para mejorar el sevicio energético en Vieques y Culebra.

Pero, la mayor parte de los proyectos financiados por FEMA para la recuperación de Puerto Rico no han sido desembolsados.

Según datos de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) - que parece haber variado la presentación relacionada a los fondos de reconstrucción, de $42.8 millones asignados por FEMA, solo $13.6 millones han sido desembolsados. Unos $39.7 millones han sido comprometidos para proyectos de construcción.

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Tras llegar a la capital estadounidense el lunes, González se reunió también con los senadores republicanos Rick Scott (Florida) y Bernie Moreno (Ohio), y los congresistas republicanos Mike Collins (Georgia), Claudia Tenney (Nueva York) y María Elvira Salazar (Florida). Además, tuvo un encuentro con el congresista demócrata Raúl Ruiz (California).

González dijo que con Scott, Moreno, Salazar y Ruiz conversó sobre los esfuerzos para reautorizar los fondos vigentes de Medicaid y evitar un abismo fiscal de $3,700 millones el 1 de octubre de 2027.

Ruiz, quien es médico, es miembro del Comité de Energía y Comercio, con jurisdicción sobre Medicaid.

Mientras, dijo que conversó con Tenney en torno a los planes Medicare Advantage y con Collins, quien aspira al Senado estadounidense, la reunión se centró en la reautorización de la ley de Desarrollo de Recursos de Agua y los proyectos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense.