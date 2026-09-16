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Jenniffer González se reunió con el jefe de FEMA para discutir proyectos de reconstrucción

Según COR3, la amplia mayoría de los fondos asignados para la recuperación de Puerto Rico no han sido desembolsados

16 de septiembre de 2026 - 9:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jenniffer González FEMA
Gabriella Boffelli (izq.), junto al administrador de FEMA Cameron Hamilton y la gobernadora Jenniffer González. (Twitter)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Washington D. C. - La gobernadora Jenniffer González se reunió este martes con el administrador de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), Cameron Hamilton, para discutir proyectos de reconstrucción pendientes relacionados a los servicios de agua potable y energía.

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González, quien llegó a Washington D. C. el lunes en la noche, indicó en un comunicado de prensa que en la reunión destacó una asignación de $108.9 millones para 14 proyectos de recuperación y reconstrucción, incluidas iniciativas para mejorar el sevicio energético en Vieques y Culebra.

Pero, la mayor parte de los proyectos financiados por FEMA para la recuperación de Puerto Rico no han sido desembolsados.

Según datos de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) - que parece haber variado la presentación relacionada a los fondos de reconstrucción, de $42.8 millones asignados por FEMA, solo $13.6 millones han sido desembolsados. Unos $39.7 millones han sido comprometidos para proyectos de construcción.

Tras llegar a la capital estadounidense el lunes, González se reunió también con los senadores republicanos Rick Scott (Florida) y Bernie Moreno (Ohio), y los congresistas republicanos Mike Collins (Georgia), Claudia Tenney (Nueva York) y María Elvira Salazar (Florida). Además, tuvo un encuentro con el congresista demócrata Raúl Ruiz (California).

González dijo que con Scott, Moreno, Salazar y Ruiz conversó sobre los esfuerzos para reautorizar los fondos vigentes de Medicaid y evitar un abismo fiscal de $3,700 millones el 1 de octubre de 2027.

Ruiz, quien es médico, es miembro del Comité de Energía y Comercio, con jurisdicción sobre Medicaid.

Mientras, dijo que conversó con Tenney en torno a los planes Medicare Advantage y con Collins, quien aspira al Senado estadounidense, la reunión se centró en la reautorización de la ley de Desarrollo de Recursos de Agua y los proyectos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense.

Collins preside la subcomisión de Recursos de Agua y Medio Ambiente del Comité de Transportación e Infraestructura.

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FEMAJenniffer GonzálezHuracanes de Puerto RicoMedicaidAEEEnergía eléctricaGeneración de energíaagua potableCOR3
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