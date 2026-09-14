Primer Circuito de Apelaciones escuchará reclamo de acreedores para obtener $3,700 millones de la AEE

Washington D.C. - El Primer Circuito federal de Apelaciones, en Boston (Massachusetts), escuchará los argumentos en torno al reclamo de un grupo de acreedores para que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) les pague $3,700 millones que alegan la corporación pública mal utilizó.

En marzo, la jueza Laura Taylor Swain, a cargo del sistema judicial de bancarrota territorial creado por la ley Promesa, rechazó la reclamación administrativa que encabezan las empresas de bonistas Golden Tree Asset Management y Assured Guaranty.

La jueza Swain deteminó, en su decisión, que han apelado los bonistas, que la acreencia que poseen Golden Tree, Assured Guaranty y otros se produjo antes que la empresa eléctrica se declarara en bancarrota, por lo que no han hecho aportación de capital alguno que amerite pagarles primero.

“Desde 2017, el sistema eléctrico de Puerto Rico ha enfrentado múltiples emergencias, incluyendo huracanes y terremotos, y apenas ha podido mantener el suministro eléctrico. Si los tenedores de bonos ganan este caso, serán ellos quienes se enriquecerán injustamente a expensas de los residentes, empresas e industrias de Puerto Rico”, indicó Julio López Varona, portavoz de la Campaña No Más Aumentos de Tarifas, una coalición puertorriqueña.

PUBLICIDAD

Más de 200 funcionarios electos de Estados Unidos y Puerto Rico –lo que incluye a los congresistas demócratas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez (electas por Nueva York) y sus colegas Jesús “Chuy” García y Delia Ramírez (llinois) y Greg Casar (Texas)– presentaron un documento de “amigos de la corte” en contra del reclamo de los acreedores y advirtiendo que la AEE no tiene capacidad para pagar ese dinero y brindar un servicio esencial como la energía eléctrica.

Golden Tree ha liderado, además, los esfuerzos para que la AEE pague toda su deuda a los bonistas, incluyendo intereses, lo que representaría un total de alrededor de $12,000 millones.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha ofrecido un pago de hasta $3,000 millones, el cual los bonistas rechazan.