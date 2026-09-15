Jenniffer González también cuestiona cambio en Medicare que puede impactar servicios médicos en Puerto Rico

Washington D.C. - La gobernadora Jenniffer González se sumó a las críticas de una regla que consideran los Centros de Servicios Medicare y Medicaid (CMS, en inglés), que pudiera reducir en 50% el pago a médicos bajo el programa Medicare por ciertas evaluaciones que se hacen –el mismo día– junto con un procedimiento médico.

González, quien llegó a la capital estadounidense el lunes y tiene este martes reuniones en el Congreso, envió una carta al administrador de CMS, Mehmet Oz, para pedirle que reconsidere esa propuesta.

“Nuestros médicos y especialistas ya enfrentan niveles de reembolso significativamente más bajos que sus contrapartes en los estados, mientras operan bajo un sistema de salud con fondos limitados. Bajo esta nueva regla, si un médico identifica y trata múltiples problemas durante una misma visita, verá sus tarifas reducidas aún más, a pesar de que el trabajo y el tiempo invertido en el paciente no disminuyen”, indicó González, en la carta, enviada el lunes.

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La gobernadora dijo que la propuesta haría que los adultos mayores tengan que acudir a múltiples citas para atender asuntos de salud que pudieran examinarse en un mismo día.

“Obligar a nuestros viejos a acudir a múltiples citas médicas en días distintos para atender condiciones que pueden resolverse de una vez supone una carga desproporcionada para pacientes con problemas de movilidad, barreras geográficas y que dependen de cuidadores o familiares para transportarse”, sostuvo González, según un comunicado de prensa.

El pasado miércoles, el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, envió una carta a Oz para expresar su oposición a la propuesta regla.

Hernández señaló que “la reducción propuesta del 50% podría generar presión para separar los servicios médicamente necesarios en citas diferentes, simplemente para evitar un reembolso insuficiente”.

La presidenta de la Sociedad Dermatológica de Puerto Rico, Elena Nogales Pérez, indicó, por su parte, que la propuesta “aumentaría la carga financiera de las prácticas médicas independientes, podría limitar el acceso de los beneficiarios de Medicare a servicios de especialidad y contribuir a la continua migración de profesionales de la salud de Puerto Rico hacia otras jurisdicciones”.