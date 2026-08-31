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FEMA anuncia $20 millones para reparar el edificio del Departamento del Trabajo de Puerto Rico

También otorgó $10 millones para mejoras a la cancha Bezares de Caguas

31 de agosto de 2026 - 4:29 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
FEMA anunció el desembolso de más de $100 millones para mitigar daños causados por el huracán María. (Gene J. Puskar)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Washington D.C. - La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) asignó $20 millones para reparar la oficina central del Departamento del Trabajo de Puerto Rico, tras los daños causados por el huracán María hace nueve años.

RELACIONADAS

Entre más de $100 millones en fondos aprobados para Puerto Rico, FEMA también anunció $10.6 millones para mejoras a la cancha del coliseo Héctor Solá Bezares de Caguas, ubicada en el complejo deportivo Ángel O. Berríos.

La piscina salina de Playita Rosada era uno de los principales atractivos dentro de la Reserva Natural La Parguera, en Lajas.En 2017, el huracán María debilitó gran parte de la infraestructura del muelle flotante. Luego del paso del huracán Fiona, en 2022, la estructura sobreviviente colapsó, incluyendo muelles ilegales y pilotes de soporte.Quiles asegura que el nuevo diseño reestablecerá el uso recreativo de la zona.
1 / 13 | Nueva vida para Playita Rosada: un vistazo a los planes para su restauración . La piscina salina de Playita Rosada era uno de los principales atractivos dentro de la Reserva Natural La Parguera, en Lajas.

Otros $4.4 millones son destinados al municipio de Cayey para reparar la carretera municipal ubicada en el sector Caña por daños tras el huracán Fiona.

También dio a conocer el desembolso de $3.7 millones a la Iglesia Discípulos de Cristo en Puerto Rico para reparar sus instalaciones ubicadas en la comunidad Valle Verde de Toa Baja.

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FEMAPuerto RicoDepartamento del TrabajoHuracán María
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