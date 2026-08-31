FEMA anuncia $20 millones para reparar el edificio del Departamento del Trabajo de Puerto Rico
También otorgó $10 millones para mejoras a la cancha Bezares de Caguas
31 de agosto de 2026 - 4:29 PM
31 de agosto de 2026 - 4:29 PM
Washington D.C. - La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) asignó $20 millones para reparar la oficina central del Departamento del Trabajo de Puerto Rico, tras los daños causados por el huracán María hace nueve años.
Entre más de $100 millones en fondos aprobados para Puerto Rico, FEMA también anunció $10.6 millones para mejoras a la cancha del coliseo Héctor Solá Bezares de Caguas, ubicada en el complejo deportivo Ángel O. Berríos.
Otros $4.4 millones son destinados al municipio de Cayey para reparar la carretera municipal ubicada en el sector Caña por daños tras el huracán Fiona.
También dio a conocer el desembolso de $3.7 millones a la Iglesia Discípulos de Cristo en Puerto Rico para reparar sus instalaciones ubicadas en la comunidad Valle Verde de Toa Baja.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: