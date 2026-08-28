FEMA otorga $5.26 millones al aeropuerto Luis Muñoz Marín para generadores de energía
La asignación ayudará a la gerencia a lidiar con los apagones en esa zona
28 de agosto de 2026 - 4:03 PM
28 de agosto de 2026 - 4:03 PM
Washington D. C. - La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) asignó $5.26 millones a Aerostar Airport Holdings, LLC., para la compra de generadores de energía para el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.
Los fondos ayudarán a la gerencia del aeropuerto a mantener la electricidad en caso de interrupciones, según información adelantada al comisionado residente en Washington, Pablo Jose Hernández.
FEMA también entregará $4.17 millones para la evaluación, diseño y adquisición de cuatro generadores de emergencia para la toma de agua cruda de la Planta de Filtración Enrique Ortega, en Toa Alta, y $3.296 millones para mejoras al sistema de drenaje en la comunidad Parcelas Comunas, en el barrio Aguacate de Yabucoa.
Otros fondos que se desembolsarán incluyen $1.3 millones para trabajos de estabilización y restauración de un cauce en San Juan y $152,691.04 para el reemplazo de dos alcantarillas en el sector Querube, proyectos que buscan reducir el riesgo de inundaciones. Mientras, $137,765 se destinan a la construcción de “un espacio seguro multiuso en el sector Machuchal”.
“Estas inversiones atienden necesidades muy concretas: mantener operando infraestructura crítica cuando falla el sistema eléctrico, proteger nuestros sistemas de agua y reducir el riesgo de inundaciones en nuestras comunidades”, indicó el comisionado Hernández en un comunicado de prensa.
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