Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
28 de agosto de 2026
90°Lluvias aisladas
CorresponsalíasWashington D. C.
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

FEMA otorga $5.26 millones al aeropuerto Luis Muñoz Marín para generadores de energía

La asignación ayudará a la gerencia a lidiar con los apagones en esa zona

28 de agosto de 2026 - 4:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fondos de FEMA buscan mitigar los apagones que afectan la zona del aeropuerto Luis Muñoz Marín (Ramon "Tonito" Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Washington D. C. - La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) asignó $5.26 millones a Aerostar Airport Holdings, LLC., para la compra de generadores de energía para el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.

RELACIONADAS

Los fondos ayudarán a la gerencia del aeropuerto a mantener la electricidad en caso de interrupciones, según información adelantada al comisionado residente en Washington, Pablo Jose Hernández.

FEMA también entregará $4.17 millones para la evaluación, diseño y adquisición de cuatro generadores de emergencia para la toma de agua cruda de la Planta de Filtración Enrique Ortega, en Toa Alta, y $3.296 millones para mejoras al sistema de drenaje en la comunidad Parcelas Comunas, en el barrio Aguacate de Yabucoa.

Otros fondos que se desembolsarán incluyen $1.3 millones para trabajos de estabilización y restauración de un cauce en San Juan y $152,691.04 para el reemplazo de dos alcantarillas en el sector Querube, proyectos que buscan reducir el riesgo de inundaciones. Mientras, $137,765 se destinan a la construcción de “un espacio seguro multiuso en el sector Machuchal”.

“Estas inversiones atienden necesidades muy concretas: mantener operando infraestructura crítica cuando falla el sistema eléctrico, proteger nuestros sistemas de agua y reducir el riesgo de inundaciones en nuestras comunidades”, indicó el comisionado Hernández en un comunicado de prensa.

Tags
FEMAAeropuerto Luis Muñoz MarínEnergía eléctricaPablo José Hernández Rivera
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 28 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Corresponsalías
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: