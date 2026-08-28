FEMA otorga $5.26 millones al aeropuerto Luis Muñoz Marín para generadores de energía

Los fondos ayudarán a la gerencia del aeropuerto a mantener la electricidad en caso de interrupciones, según información adelantada al comisionado residente en Washington, Pablo Jose Hernández.

FEMA también entregará $4.17 millones para la evaluación, diseño y adquisición de cuatro generadores de emergencia para la toma de agua cruda de la Planta de Filtración Enrique Ortega, en Toa Alta, y $3.296 millones para mejoras al sistema de drenaje en la comunidad Parcelas Comunas, en el barrio Aguacate de Yabucoa.

Otros fondos que se desembolsarán incluyen $1.3 millones para trabajos de estabilización y restauración de un cauce en San Juan y $152,691.04 para el reemplazo de dos alcantarillas en el sector Querube, proyectos que buscan reducir el riesgo de inundaciones. Mientras, $137,765 se destinan a la construcción de “un espacio seguro multiuso en el sector Machuchal”.

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