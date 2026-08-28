Gobernadora de Nueva York anuncia envío de agua potable a Puerto Rico
El cargamento será de 26 paletas de agua potable
28 de agosto de 2026 - 7:23 AM
28 de agosto de 2026 - 7:23 AM
Washington D.C. - Junto a la Fundación Afya, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció una iniciativa para enviar 26 paletas de agua potable a Puerto Rico para ayudar a mitigar los problemas causados por la sequía y averías en el sistema de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).
“Nueva York comparte un vínculo perdurable con Puerto Rico, cimentado en una identidad cultural, una resiliencia y una confianza compartidas. En tiempos de crisis, los neoyorquinos siempre actúan”, indicó Hochul.
La gobernadora de Nueva York, un estado en el que residen cerca de un millón de puertorriqueños, dijo que la iniciativa cuenta con el apoyo de donantes corporativos.
Las paletas de emergencia se distribuirán en San Juan y los municipios colindantes, para asistir a las cerca de 500,000 personas que se enfrentan a los problemas en el suministro de agua potable.
Según la oficina de la gobernadora Hochul, las 26 paletas contendrán 1,900 cajas con 45,000 botellas individuales de agua potable limpia.
“Cuando ocurre un desastre o una comunidad se enfrenta a una crisis urgente, los neoyorquinos no se quedan de brazos cruzados: actuamos”, dijo Danielle Butin, directora ejecutiva de la Fundación AFYA, una organización de ayuda humanitaria con sede en Westchester.
La iniciativa ha contado además con el apoyo del alcalde de Yonkers, Mike Spano.
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