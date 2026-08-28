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Gobernadora de Nueva York anuncia envío de agua potable a Puerto Rico

El cargamento será de 26 paletas de agua potable

28 de agosto de 2026 - 7:23 AM

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La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, anunció la iniciativa junto a la Fundación Afya. (Julia Nikhinson)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Washington D.C. - Junto a la Fundación Afya, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció una iniciativa para enviar 26 paletas de agua potable a Puerto Rico para ayudar a mitigar los problemas causados por la sequía y averías en el sistema de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

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“Nueva York comparte un vínculo perdurable con Puerto Rico, cimentado en una identidad cultural, una resiliencia y una confianza compartidas. En tiempos de crisis, los neoyorquinos siempre actúan”, indicó Hochul.

La gobernadora de Nueva York, un estado en el que residen cerca de un millón de puertorriqueños, dijo que la iniciativa cuenta con el apoyo de donantes corporativos.

Trece de los 19 embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) registraron descensos en sus niveles este martes. El embalse Cidra perdió dos centímetros desde el lunes y se ubicó en 400.10 metros.El embalse de Cidra abastece de agua potable al municipio y también a sectores de Aguas Buenas, Caguas y Cayey.
1 / 10 | Menos agua en Cidra: así luce el lago en medio de la sequía. Trece de los 19 embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) registraron descensos en sus niveles este martes. - Suministrada

Las paletas de emergencia se distribuirán en San Juan y los municipios colindantes, para asistir a las cerca de 500,000 personas que se enfrentan a los problemas en el suministro de agua potable.

Según la oficina de la gobernadora Hochul, las 26 paletas contendrán 1,900 cajas con 45,000 botellas individuales de agua potable limpia.

Carraízo desde el aire: las impactantes imágenes que evidencian la sequía

Carraízo desde el aire: las impactantes imágenes que evidencian la sequía

Este embalse suple agua a los municipios de San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas y Gurabo. Actualmente, miles de familias carecen de agua potable y se enfrentan a un plan de racionamiento.

“Cuando ocurre un desastre o una comunidad se enfrenta a una crisis urgente, los neoyorquinos no se quedan de brazos cruzados: actuamos”, dijo Danielle Butin, directora ejecutiva de la Fundación AFYA, una organización de ayuda humanitaria con sede en Westchester.

La iniciativa ha contado además con el apoyo del alcalde de Yonkers, Mike Spano.

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Puerto RicoNueva Yorkagua potableSequía
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