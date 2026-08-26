Agricultura federal declara una emergencia en 26 municipios de Puerto Rico a causa de la sequía

Washington D.C. - El Departamento de Agricultura de Estados Unidos declaró que existe un desastre en 26 municipios de Puerto Rico a causa de la sequía, lo que dará acceso a asistencia federal para agricultores y productores agrícolas.

La gobernadora Jenniffer González, quien solicitó la declaración el pasado 10 de febrero y regresaba este miércoles a San Juan de un viaje a Nueva York, señaló este miércoles que la asistencia podrá ser otorgada por USDA y la Agencia de Servicios Agrícolas.

De acuerdo a la declaración, los municipios incluidos en la declaración, como primarios, son: Cabo Rojo, Coamo, Guánica, Guayanilla, Juana Díaz, Lajas, Peñuelas, Ponce, Sabana Grande, Salinas, San Germán, Santa Isabel y Yauco.

1 / 22 | En fotos: así han empeorado las condiciones de sequía en Puerto Rico. La escasez de lluvias en los pasados meses ha agravado las condiciones de sequía a través de Puerto Rico. - NDMC/NOAA/USDA/NASA 1 / 22 En fotos: así han empeorado las condiciones de sequía en Puerto Rico La escasez de lluvias en los pasados meses ha agravado las condiciones de sequía a través de Puerto Rico. NDMC/NOAA/USDA/NASA Compartir

Otros 13 fueron incluidos como municipios contiguos: Adjuntas, Aibonito, Barranquitas, Cayey, Guayama, Hormigueros, Jayuya, Lares, Maricao, Mayagüez, Orocovis, Utuado y Villalba.

Los 26 tendrían acceso a préstamos de emergencias, para cubrir el costo de reemplazar propiedad esencial, cubrir costos de producción y refinanciar alguna parte de sus deudas.

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Además, podrán tener acceso a los siguientes programas de la Agencia de Servicios Agrícolas: Desastres para Forraje Ganadero (LFP, por sus siglas en inglés), Asistencia de Emergencia para Ganado, Abejas y Peces de Granja (ELAP), Indemnización Ganadera (LIP), Conservación de Emergencia (ECP), Asistencia para Desastres de Cultivos No Asegurados (NAP) yAsistencia para Árboles (TAP).

La gobernadora González ha indicado que la gravedad de la sequía en Puerto Rico, que se ha sumado a problemas de infraestructura en el suministro de agua potable, no cumple aún los requisitos para obtener una declaración presidencial de desastre mayor, lo que daría acceso a fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

Pero, agradeció a la secretaria de USDA, Bruce Rollins, “reconocer la seriedad de las condiciones que enfrenta Puerto Rico”.

Por su parte, el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, rechazó comentarios de la gobernadora en el sentido de que la ley Stafford supuestamente establece “que es necesario agotar todos los recursos locales antes de solicitar una declaración de emergencia nacional”.