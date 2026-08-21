Grupo de la diáspora reclama acción del gobierno de Trump para lidiar con la crisis de agua en Puerto Rico

Washington D. C. - La Agenda Nacional Puertorriqueña (NPRA) exhortó este jueves a la administración de Donald Trump a brindar asistencia técnica especializada y comprometerse a revitalizar la infraestructura del sistema ante la crisis en el suministro de agua potable en importantes sectores de Puerto Rico y por la sequía que afecta al archipiélago.

“Durante años, Puerto Rico ha enfrentado sequías recurrentes, deterioro de la infraestructura hídrica y acceso poco confiable al agua potable, incluso en áreas metropolitanas densamente pobladas”, indicó Nilda Ruíz, presidenta de NPRA.

Ruiz sostuvo que las complicaciones en el acceso a agua potable, “afectan la salud, la dignidad y el bienestar de los puertorriqueños”.

“Es hora de actuar con un plan real a largo plazo. También solicitamos una reunión con la gobernadora Jenniffer González para tenderle la mano al gobierno de Puerto Rico”, agregó.

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Ruiz afirmó que el gobierno federal puede ayudar a “mantener y ampliar la distribución de agua potable, remolques cisterna y depósitos de agua, con servicio prioritario para hospitales, personas mayores, personas con discapacidad, escuelas, viviendas públicas y pequeñas empresas”.

La organización de la diáspora puertorriqueña sostuvo que el Cuerpo de Ingenieros puede transportar agua de emergencia a las zonas que el Secretario del Ejército determine que sufren sequía, incluidos los territorios.

La NPRA abogó, a su vez, porque Agricultura federal utilice el programa de Subvenciones de Asistencia de Emergencia para el Agua en Comunidades, para mitigar la sequía.