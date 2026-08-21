Grupo de la diáspora reclama acción del gobierno de Trump para lidiar con la crisis de agua en Puerto Rico
La Agenda Nacional Puertorriqueña hizo el llamamiento a varias dependencias del gobierno de Estados Unidos
21 de agosto de 2026 - 8:41 PM
21 de agosto de 2026 - 8:41 PM
Washington D. C. - La Agenda Nacional Puertorriqueña (NPRA) exhortó este jueves a la administración de Donald Trump a brindar asistencia técnica especializada y comprometerse a revitalizar la infraestructura del sistema ante la crisis en el suministro de agua potable en importantes sectores de Puerto Rico y por la sequía que afecta al archipiélago.
“Durante años, Puerto Rico ha enfrentado sequías recurrentes, deterioro de la infraestructura hídrica y acceso poco confiable al agua potable, incluso en áreas metropolitanas densamente pobladas”, indicó Nilda Ruíz, presidenta de NPRA.
Ruiz sostuvo que las complicaciones en el acceso a agua potable, “afectan la salud, la dignidad y el bienestar de los puertorriqueños”.
“Es hora de actuar con un plan real a largo plazo. También solicitamos una reunión con la gobernadora Jenniffer González para tenderle la mano al gobierno de Puerto Rico”, agregó.
El reclamo de NPRA pide a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), a la Agencia de Protección Ambiental (EPA), al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE) que coordinen asistencia con el gobierno de Puerto Rico.
Ruiz afirmó que el gobierno federal puede ayudar a “mantener y ampliar la distribución de agua potable, remolques cisterna y depósitos de agua, con servicio prioritario para hospitales, personas mayores, personas con discapacidad, escuelas, viviendas públicas y pequeñas empresas”.
La organización de la diáspora puertorriqueña sostuvo que el Cuerpo de Ingenieros puede transportar agua de emergencia a las zonas que el Secretario del Ejército determine que sufren sequía, incluidos los territorios.
La NPRA abogó, a su vez, porque Agricultura federal utilice el programa de Subvenciones de Asistencia de Emergencia para el Agua en Comunidades, para mitigar la sequía.
La NPRA es una alianza no partidista de organizaciones estadounidenses, funcionarios electos, líderes comunitarios y voluntarios que trabajan en la diáspora y en la isla.
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