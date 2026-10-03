Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
3 de octubre de 2026
92°Lluvias dispersas
CorresponsalíasWashington D. C.
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Gran Jurado federal avanza investigación del gobierno de Donald Trump contra el PAC del senador Rubén Gallego

El Departamento de Justicia emitió una citación en agosto, según la publicación Politico

3 de octubre de 2026 - 1:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Rubén Gallego, senador por Arizona, ha considerado presentar una precandidatura a la Casa Blanca. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Washington D.C. - El Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió una citación relacionada con la investigación sobre el uso que el comité de acción política (PAC, en inglés) del senador demócrata Rubén Gallego (Arizona) ha dado a fondos de campaña.

RELACIONADAS

Según la publicación Politico, el pasado 21 de agosto, el Departamento de Justicia emitió una citación para que el PAC de Gallego presentara a un Gran Jurado federal información relacionada con “actividades realizadas alrededor del 9 de septiembre de 2025”.

Entre otras cosas, Justicia federal requirió la entrega de registros y declaraciones que el senador presentó ante el Comité de Ética del Senado, que investigó y desestimó, en junio pasado, denuncias de malversación de fondos de campaña.

La citación hizo referencia a pagos relacionados con un evento de recaudación de fondos del congresista demócrata Lou Correa (California) en el hotel Grand Californian de Disneyland, entre el 1 y 3 de agosto de 2025.

“Asistir a un retiro del PAC, como lo hicieron 16 miembros del Congreso solo para este viaje, es apropiado y legal según la ley federal, y esperamos resolver este asunto con prontitud”, afirmó Jacques Petit, portavoz de Gallego.

Según Politico, los congresistas federales tienen mucho espacio para el uso de los fondos de sus PAC, cuando el evento tiene relación con la recaudación de fondos, pero –sostuvo– pocas veces recurren tanto a los fondos para financiar viajes familiares “tan frecuentes y lujosos” como Gallego.

El senador ha indicado que algunos de los gastos de su PAC que se han cuestionado previamente, como cuando tomó posesión del cargo, se refieren a pagos para atender a sus hijos pequeños.

Gallego, quien ha considerado aspirar a la candidatura presidencial demócrata, ha dicho que no se hubiese podido postular al Senado si no hubiera podido usar fondos de campaña para pagar el cuido de sus hijos.

Los demócratas, mientras, han denunciado que, bajo el gobierno de Donald Trump, el Departamento de Justicia se ha utilizado como un arma política en contra de sus funcionarios.

En junio, el Comité de Ética del Senado desestimó denuncias contra Gallego presentadas por la congresista republicana Anna Paulina Luna (Florida).

“Tras la investigación realizada por el Comité, no se hallaron pruebas de que sus acciones infringieran la ley federal, las normas del Senado ni los estándares de conducta pertinentes”, indicó el Comité de Ética del Senado, en una declaración.

Entre los viajes de Gallego que han sido señalados por medios de comunicación, está uno del año nuevo 2026 a Puerto Rico, donde se dice que gastó unos $5,000, en compañía de su esposa y sus tres hijos. Gallego es un aliado de sectores del Partido Nuevo Progresista y respalda la estadidad para Puerto Rico.

Tags
Departamento de Justicia de Estados UnidosSenado de Estados UnidosEleccionesPartido DemócrataDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 3 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Corresponsalías
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: