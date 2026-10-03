Gran Jurado federal avanza investigación del gobierno de Donald Trump contra el PAC del senador Rubén Gallego

Washington D.C. - El Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió una citación relacionada con la investigación sobre el uso que el comité de acción política (PAC, en inglés) del senador demócrata Rubén Gallego (Arizona) ha dado a fondos de campaña.

Según la publicación Politico, el pasado 21 de agosto, el Departamento de Justicia emitió una citación para que el PAC de Gallego presentara a un Gran Jurado federal información relacionada con “actividades realizadas alrededor del 9 de septiembre de 2025”.

Entre otras cosas, Justicia federal requirió la entrega de registros y declaraciones que el senador presentó ante el Comité de Ética del Senado, que investigó y desestimó, en junio pasado, denuncias de malversación de fondos de campaña.

La citación hizo referencia a pagos relacionados con un evento de recaudación de fondos del congresista demócrata Lou Correa (California) en el hotel Grand Californian de Disneyland, entre el 1 y 3 de agosto de 2025.

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“Asistir a un retiro del PAC, como lo hicieron 16 miembros del Congreso solo para este viaje, es apropiado y legal según la ley federal, y esperamos resolver este asunto con prontitud”, afirmó Jacques Petit, portavoz de Gallego.

Según Politico, los congresistas federales tienen mucho espacio para el uso de los fondos de sus PAC, cuando el evento tiene relación con la recaudación de fondos, pero –sostuvo– pocas veces recurren tanto a los fondos para financiar viajes familiares “tan frecuentes y lujosos” como Gallego.

El senador ha indicado que algunos de los gastos de su PAC que se han cuestionado previamente, como cuando tomó posesión del cargo, se refieren a pagos para atender a sus hijos pequeños.

Gallego, quien ha considerado aspirar a la candidatura presidencial demócrata, ha dicho que no se hubiese podido postular al Senado si no hubiera podido usar fondos de campaña para pagar el cuido de sus hijos.

Los demócratas, mientras, han denunciado que, bajo el gobierno de Donald Trump, el Departamento de Justicia se ha utilizado como un arma política en contra de sus funcionarios.

En junio, el Comité de Ética del Senado desestimó denuncias contra Gallego presentadas por la congresista republicana Anna Paulina Luna (Florida).

“Tras la investigación realizada por el Comité, no se hallaron pruebas de que sus acciones infringieran la ley federal, las normas del Senado ni los estándares de conducta pertinentes”, indicó el Comité de Ética del Senado, en una declaración.