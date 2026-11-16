Washington D.C. - El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, oficializó este lunes la puesta en marcha de una reforma de la unidad de la Policía que responde a las protestas, con el propósito de dar prioridad al diálogo y evitar la represión.

La decisión separa las tareas de responder a manifestaciones de las de hacer cumplir la ley antiterrorista que ha tenido la Unidad de Respuesta Estratégica (SRG, en inglés).

“El SRG tenía la tarea tanto de hacer cumplir la ley antiterrorista como de responder a las protestas. No son lo mismo y deben estar separadas. El gobierno tiene la responsabilidad de proteger los derechos constitucionales de los neoyorquinos y mantener seguras nuestras comunidades. Estas prioridades no están en conflicto; están interrelacionadas”, indico Mamdani, al hacer el anuncio junto a la comisionada de la Policía, Jessica Tisch.

El alcalde neoyorquino cumple así una promesa de campaña, pero además envía un mensaje sobre cómo los departamentos policiales deben tratar las manifestaciones ciudadanas.

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“Esta no será una unidad policial uniformada; estará compuesta por civiles sin armas ni facultades para arrestar. Un equipo de apoyo a la primera enmienda (de la Constitución estadounidense) dentro del departamento de policía, llamado FAST, también participará en el diálogo y la desescalada de protestas mientras desarrollamos la nueva división civil”, indicó Mamdani, en una conferencia de prensa.

Los 30 agentes uniformados que compondrán la unidad FAST serán apoyados por una nueva División de Apoyo a la Patrulla que “recibirán capacitación especializada en gestión de multitudes para apoyar las respuestas a manifestaciones.

El acordonamiento, las armas largas y al gas lacrimógeno estarán prohibidos. “No se utilizarán armas largas, gas lacrimógeno… ni gas pimienta como tácticas de control de multitudes durante las actividades amparadas por la primera enmienda”, indicó Mamdani.

El alcalde Mamdani explicó que los agentes tendrán prohibido usar bicicletas “como armas”, excepto cuando sea necesario para prevenir la muerte o lesiones físicas a sí mismos u otras personas.

La ciudad utiliza como modelo una división creada en el Departamento de Policía de Columbus (Ohio) – la Unidad de Diálogo-, con el propósito de mantener comunicación con los organizadores de protestas en la ciudad.

La comisionada Tisch apoyó plenamente la decisión del alcalde Mamdani.