Quiropráctico estadounidense residente de Puerto Rico es sentenciado por fraude contributivo federal

Washington D.C. - El quiropráctico estadounidense Stuart Bernsen fue sentenciado a 15 meses de prisión en Illinois y deberá restituir más de $1.7 millones por presentar declaraciones contributivas falsas como residente de Puerto Rico.

Bernsen, quien era residente de Westmont (Illinois), se había declarado culpable en junio de un cargo de presentación deliberada de una declaración falsa de impuestos.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Bernsen –director ejecutivo y confundador de una empresa que administraba una red de más de 100 clínicas quiroprácticas en Estados Unidos- pagó para establecer un “paraíso fiscal ilegal”, por medio de fideicomisos “abusivos y una fundación benéfica fraudulenta”, con el objetivo de ocultar ingresos.

El secretario de Justicia adjunto para la División de Lucha contra el Fraude, Colin McDonald, y el fiscal federal para el distrito norte de Illinois, Andrew Boutros, indicaron que Bernsen evadió, entre 2019 y 2021, el pago de contribuciones por $4.1 millones en ingresos, provocando una pérdida de ingresos al gobierno federal de $1.2 millones.

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Para ocultar los ingresos, Bernsen pagó $25,000, pese a que un asesor fiscal le advirtió de que ese refugio fiscal era ilegal.

El paraíso fiscal “estaba diseñado para simular que Bernsen había transferido permanentemente su participación y control en diversas entidades comerciales, incluyendo su clínica quiropráctica, a sus fideicomisos o fundación”, de acuerdo a Justicia federal.

El quiropráctico aceptó culpabilidad por evadir los ingresos que desvió al fideicomiso para realizar compras personales, pero también declaró falsamente esos gastos como deducibles vinculados a la administración de los fideicomisos.

Con los fondos evadidos, Bernsen pagó la matrícula universitaria de sus hijos, un diamante valorado en más de $60,000, un barco y bienes inmuebles, indicó la fiscalía.

También utilizó el dinero para alquilar una villa de lujo en la isla caribeña de San Bartolomé para él y su familia.

La pesquisa en contra de Bernsen se puso en marcha por medio de la División de Investigación Criminal del Servicio de Rentas Internas federal (IRS).