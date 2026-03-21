Se declara culpable CEO de banco internacional con base en Puerto Rico

Washington D.C. - El principal oficial ejecutivo (CEO, en inglés) de un banco internacional que estuvo radicado en Puerto Rico se declaró culpable de obtener fraudulentamente unos $25 millones y conspirar para evadir las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos en contra de Venezuela.

Thomas Niembro Concha, CEO de Nodus International Bank y de 64 años, admitió su culpabilidad ante un juez federal en Miami (Florida), informó el viernes el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Previamente, el presidente de la junta directiva, el venezolano Juan Francisco Ramírez, se declaró de conspiración para cometer fraude electrónico, como parte de un plan por el cual defraudó en más de $13.6 millones a la entidad financiera que lideraba.

“El acusado abusó de su cargo como director ejecutivo, convirtiendo el banco que dirigía en su cajero automático personal y realizando transacciones ilegales con una persona sancionada”, indicó el fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal de Justicia federal.

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Según Justicia federal, Niembro Concha, residente en Miami, conspiró con otros para desviar fondos de Nodus Bank, acciones que provocaron la quiebra del banco en 2023.

Junto a Ramírez, Niembro Concha ocultó al Consejo de Administración y otros ejecutivos de Nodus Bank, al igual que al regulador del banco, que algunas inversiones y préstamos les beneficiaban personalmente, en violación de la ley puertorriqueña.

Según los cargos, entre 2017 y 2023, Niembro y Ramírez –con la ayuda de otros– hicieron que Nodus Bank invirtiera $11 millones en una entidad crediticia con sede en Miami para que esos fondos se le prestaran a los dos ejecutivos en su propio beneficio, a pesar de que conocían que las transacciones eran ilegales y ocultaban su conducta por medio de inversiones ficticias.