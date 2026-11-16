Grupos latinos abogan por la elección de Hakeem Jeffries como próximo presidente cameral
La declaración está suscrita por Latino Victory Fund, Mi Familia Vota, Unidos Us Action Fund, America’s Voice y LULAC
16 de noviembre de 2026 - 6:01 PM
16 de noviembre de 2026 - 6:01 PM
Washington D.C. - Una coalición de organizaciones latinas expresó este lunes su respaldo a la candidatura de Hakeem Jeffries para la presidencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Latino Victory Fund, Mi Familia Vota, Unidos Us Action Fund, America’s Voice y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) divulgaron una declaración de apoyo a Jeffries, actual líder de la minoría cameral, y su equipo.
“Los demócratas de la Cámara necesitan líderes que demuestren disciplina, firmeza y que se comuniquen eficazmente con el pueblo estadounidense. El líder Jeffries ha demostrado estas cualidades como líder de la minoría demócrata, así como la habilidad y la perspicacia necesaria para liderar bajo una administración caótica y hostil”, indicaron los líderes de esas organizaciones.
La declaración está suscrita por Katharine Pichardo, presidenta y directora ejecutiva de Latino Victory Fund; Héctor Sánchez Barba, director ejecutivo de Mi Familia Vota; Juan Proaño, director ejecutivo de LULAC; Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de America’s Voice; y Janet Murguia, directora ejecutiva de UNIDOS US Action Fund.
Los cerca de 260 demócratas electos y reelectos a la Cámara de Representantes de Estados Unidos tienen previsto votar el miércoles por su candidato a speaker cameral, además de los demás puestos directivos de su caucus.
Jeffries, según informes, aspira a que su elección se dé por aclamación sin necesidad de formalizar una votación. El puesto de presidente de la Cámara de Representantes será elegido en el inicio de la sesión 120 del Congreso, previsto para el 3 de enero.
Junto a Jeffries deben ser electos el miércoles Katherine Clark (Massachusetts) como próxima líder de la mayoría, Pete Aguilar (California), como líder adjunto de la mayoría, Ted Lieu (California) como presidente del Caucus Demócrata y Joe Neguse (Colorado) como asistente del speaker.
La única contienda programada para la reunión del caucus demócrata es por la vicepresidencia del Caucus Demócrata, pues que se disputan las congresistas Sara Jacobs (California) y Lauren Underwood (Illinois).
Las organizaciones latinas indicaron que bajo el liderazgo de Jeffries como líder de la minoría cameral demócrata los demócratas se han enfrentado a iniciativas del presidente Donald Trump, como el proyecto de reconciliación fiscal de 2025 que recortó el acceso a programas de bienestar social, han promovido la transparencia y la rendición de cuentas, y defendido la extensión de los subsidios de la ley Obamacare.
“El pueblo estadounidense votó por resultados y otorgó a la mayoría demócrata un mandato para soluciones audaces y acciones rápidas. El líder Jeffries es la mejor opción para dirigir a la diversa y talentosa mayoría demócrata hacia el cumplimiento de las prioridades del pueblo”, agregaron los líderes latinos.
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