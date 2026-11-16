Washington D.C. - Una coalición de organizaciones latinas expresó este lunes su respaldo a la candidatura de Hakeem Jeffries para la presidencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Latino Victory Fund, Mi Familia Vota, Unidos Us Action Fund, America’s Voice y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) divulgaron una declaración de apoyo a Jeffries, actual líder de la minoría cameral, y su equipo.

“Los demócratas de la Cámara necesitan líderes que demuestren disciplina, firmeza y que se comuniquen eficazmente con el pueblo estadounidense. El líder Jeffries ha demostrado estas cualidades como líder de la minoría demócrata, así como la habilidad y la perspicacia necesaria para liderar bajo una administración caótica y hostil”, indicaron los líderes de esas organizaciones.

1 / 17 | En imágenes: los rostros que hicieron historia en las elecciones legislativas de Estados Unidos. Deb Haaland, exsecretaria del Interior de Estados Unidos, ganó la contienda por la gobernación de Nuevo México, convirtiéndose en la primera gobernadora indígena en la historia de Estados Unidos. - The Associated Press 1 / 17 En imágenes: los rostros que hicieron historia en las elecciones legislativas de Estados Unidos Deb Haaland, exsecretaria del Interior de Estados Unidos, ganó la contienda por la gobernación de Nuevo México, convirtiéndose en la primera gobernadora indígena en la historia de Estados Unidos. The Associated Press Compartir

La declaración está suscrita por Katharine Pichardo, presidenta y directora ejecutiva de Latino Victory Fund; Héctor Sánchez Barba, director ejecutivo de Mi Familia Vota; Juan Proaño, director ejecutivo de LULAC; Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de America’s Voice; y Janet Murguia, directora ejecutiva de UNIDOS US Action Fund.

PUBLICIDAD

Los cerca de 260 demócratas electos y reelectos a la Cámara de Representantes de Estados Unidos tienen previsto votar el miércoles por su candidato a speaker cameral, además de los demás puestos directivos de su caucus.

Jeffries, según informes, aspira a que su elección se dé por aclamación sin necesidad de formalizar una votación. El puesto de presidente de la Cámara de Representantes será elegido en el inicio de la sesión 120 del Congreso, previsto para el 3 de enero.

Junto a Jeffries deben ser electos el miércoles Katherine Clark (Massachusetts) como próxima líder de la mayoría, Pete Aguilar (California), como líder adjunto de la mayoría, Ted Lieu (California) como presidente del Caucus Demócrata y Joe Neguse (Colorado) como asistente del speaker.

1 / 12 | Los posibles sucesores de Trump: estos son los nombres que comienzan a sonar para 2028. El vicepresidente JD Vance, exsenador por Ohio, encabeza las encuestas sobre los posibles candidatos republicanos a la Casa Blanca, una posición habitual para quienes ocupan la vicepresidencia. Ha dicho que confía en recibir el aval de Trump si decide presentarse. - Nathan Howard 1 / 12 Los posibles sucesores de Trump: estos son los nombres que comienzan a sonar para 2028 El vicepresidente JD Vance, exsenador por Ohio, encabeza las encuestas sobre los posibles candidatos republicanos a la Casa Blanca, una posición habitual para quienes ocupan la vicepresidencia. Ha dicho que confía en recibir el aval de Trump si decide presentarse. Nathan Howard Compartir

La única contienda programada para la reunión del caucus demócrata es por la vicepresidencia del Caucus Demócrata, pues que se disputan las congresistas Sara Jacobs (California) y Lauren Underwood (Illinois).

Las organizaciones latinas indicaron que bajo el liderazgo de Jeffries como líder de la minoría cameral demócrata los demócratas se han enfrentado a iniciativas del presidente Donald Trump, como el proyecto de reconciliación fiscal de 2025 que recortó el acceso a programas de bienestar social, han promovido la transparencia y la rendición de cuentas, y defendido la extensión de los subsidios de la ley Obamacare.