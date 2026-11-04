Caucus Hispano del Congreso tendrá más de 50 legisladores en 2027

Washington D.C. - El Caucus Hispano del Congreso (CHC) prevé tener más de 50 miembros en la sesión 120, que comenzará en enero luego de que los demócratas ganaron, el martes, la mayoría de la Cámara de Representantes y el Senado estadounidense.

En momentos en que celebran su 50 aniversario, la jefatura del CHC, encabezada por el saliente congresista Adriano Espaillat (Nueva York), sostuvo que se trata del grupo más grande de hispanos en la historia en el Congreso.

En este momento, el CHC tiene 42 miembros. Se retiran Espaillat, la puertorriqueña Nydia Velázquez (Nueva York) y Jesús “Chuy” García (Illinois).

En junio, Espaillat perdió su primaria frente a Darializa Ávila Chevalier, quien fue electa el martes por el distrito 13 de Nueva York, que incluye el antiguo barrio boricua de Harlem.

“Este hito es un testimonio de las comunidades, las generaciones de líderes y los defensores que lucharon para garantizar que los latinos tengan voz y voto en la construcción del futuro de nuestra nación”, indicó el liderato del CHC.

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El CHC podría ser presidido en enero por el congresista demócrata boricua Darren Soto (Florida), quien se declaró ganador en su reñida contienda en el distrito 9 de Florida frente al republicano Dan Green. En este momento, Soto es el presidente del Instituto del Caucus Hispano del Congreso (CHCI), que suele ser el paso previo a liderar el CHC.

“En este ciclo electoral, los votantes latinos demostraron su poder e influencia en la configuración del panorama político de este país”, indicó el CHC, que dedicó “este momento histórico” a la fallecida líder sindical Dolores Huerta.

Los demócratas pueden tener al menos 255 escaños de la Cámara de Representantes y 54 de los 100 del Senado.

Alrededor de siete de cada 10 hispanos votaron a favor de los demócratas en las elecciones legislativas y estatales del martes, según un análisis del periódico The New York Times.

De acuerdo a los datos, y basándose en sus encuestas con la firma Siena, un 69% respaldó a los candidatos demócratas frente a un 30% que prefirió a los republicanos.