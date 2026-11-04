“Amanecemos con esperanza”: Pablo José Hernández dice que Estados Unidos votó a favor del cambio
El comisionado residente reaccionó a la amplia victoria demócrata en las elecciones legislativas
4 de noviembre de 2026 - 9:36 AM
4 de noviembre de 2026 - 9:36 AM
Washington D.C. - El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, afirmó, este miércoles, que Estados Unidos votó por un cambio, lo que espera también ocurra en Puerto Rico en 2028.
“El pueblo estadounidense, como el pueblo de Puerto Rico, quiere un cambio y que su gobierno se enfoque en bajar el costo de vida”, dijo Hernández al reaccionar como presidente del Partido Popular Democrático (PPD), a la amplia victoria de los demócratas en las elecciones legislativas y estatales del martes.
Hernández, quien hace caucus con los demócratas en la Cámara de Representantes, sostuvo que “Puerto Rico se beneficiará de tener a un amigo como Hakeem Jeffries” como presidente cameral a partir de enero de 2027 y al senador Charles Schumer como líder de la mayoría del Senado.
“Amanecemos con esperanza”, indicó Hernández en un comunicado enviado por su oficial de prensa en el PPD.
Los demócratas pueden ganar cerca de 260 escaños de la Cámara baja, un avance de 45 o más, y quedar con una mayoría de al menos 54 de 100 senadores.
Han dominado también las contiendas por la gobernación en una elección que representó un rechazo a las políticas públicas del presidente Donald Trump y los republicanos, según las encuestas hechas a la salida de las urnas.
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