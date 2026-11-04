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“Amanecemos con esperanza”: Pablo José Hernández dice que Estados Unidos votó a favor del cambio

El comisionado residente reaccionó a la amplia victoria demócrata en las elecciones legislativas

4 de noviembre de 2026 - 9:36 AM

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La Cámara baja y el Senado estarán en manos demócratas a partir del 3 de enero próximo (teresa.canino@gfrmedia.com)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, afirmó, este miércoles, que Estados Unidos votó por un cambio, lo que espera también ocurra en Puerto Rico en 2028.

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“El pueblo estadounidense, como el pueblo de Puerto Rico, quiere un cambio y que su gobierno se enfoque en bajar el costo de vida”, dijo Hernández al reaccionar como presidente del Partido Popular Democrático (PPD), a la amplia victoria de los demócratas en las elecciones legislativas y estatales del martes.

Hernández, quien hace caucus con los demócratas en la Cámara de Representantes, sostuvo que “Puerto Rico se beneficiará de tener a un amigo como Hakeem Jeffries” como presidente cameral a partir de enero de 2027 y al senador Charles Schumer como líder de la mayoría del Senado.

Deb Haaland, exsecretaria del Interior de Estados Unidos, ganó la contienda por la gobernación de Nuevo México, convirtiéndose en la primera gobernadora indígena en la historia de Estados Unidos.James Talarico ganó la contienda por el Senado de Texas en una victoria histórica para los demócratas.El demócrata Troy Jackson derrotó a la incumbente senadora republicana Susan Collins, quien llevaba 30 años en el puesto, para asegurar un escaño para su partido.
1 / 15 | En imágenes: los rostros que hicieron historia en las elecciones legislativas de Estados Unidos. Deb Haaland, exsecretaria del Interior de Estados Unidos, ganó la contienda por la gobernación de Nuevo México, convirtiéndose en la primera gobernadora indígena en la historia de Estados Unidos. - The Associated Press

“Amanecemos con esperanza”, indicó Hernández en un comunicado enviado por su oficial de prensa en el PPD.

Los demócratas pueden ganar cerca de 260 escaños de la Cámara baja, un avance de 45 o más, y quedar con una mayoría de al menos 54 de 100 senadores.

Han dominado también las contiendas por la gobernación en una elección que representó un rechazo a las políticas públicas del presidente Donald Trump y los republicanos, según las encuestas hechas a la salida de las urnas.

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Puerto RicoCongreso de Estados UnidosEleccionesPablo José Hernández Rivera
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
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