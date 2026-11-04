Latinos fueron clave en la victoria demócrata de las elecciones legislativas y estatales

Washington D.C. - Alrededor de siete de cada 10 hispanos votaron a favor de los demócratas en las elecciones legislativas y estatales del martes, según un análisis del periódico The New York Times.

De acuerdo a los datos, y basándose en sus encuestas con la firma Siena, un 69% respaldó a los candidatos demócratas frente a un 30% que prefirió a los republicanos.

Las encuestas hechas antes y durante las votaciones han confirmado que, como ha ocurrido con la población en general, existe una alta insatisfacción de los electores hispanos con la administración de Donald Trump.

En Texas, se estima que el voto y movilización latina impulsó la elección de la primera gobernadora hispana del estado, Gina Hinojosa, y del senador electo James Talarico, ambos demócratas.

1 / 15 | En imágenes: los rostros que hicieron historia en las elecciones legislativas de Estados Unidos. Deb Haaland, exsecretaria del Interior de Estados Unidos, ganó la contienda por la gobernación de Nuevo México, convirtiéndose en la primera gobernadora indígena en la historia de Estados Unidos. - The Associated Press 1 / 15 En imágenes: los rostros que hicieron historia en las elecciones legislativas de Estados Unidos Deb Haaland, exsecretaria del Interior de Estados Unidos, ganó la contienda por la gobernación de Nuevo México, convirtiéndose en la primera gobernadora indígena en la historia de Estados Unidos. The Associated Press Compartir

“La participación latina fue histórica y fue el factor determinante en cada victoria demócrata a nivel estatal (en Texas). Los latinos finalmente han reclamado su lugar en el sistema político estadounidense”, indicó el presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), Domingo García.

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En Florida central, los analistas también indican que la movilización latina en general, y boricua en particular, habría ayudado al congresista demócrata Darren Soto a prevalecer en el distrito 9, pese a la redistribución electoral que le colocó en casi un 18% de desventaja frente al candidato republicano Dan Green.

Latino Victory Fund también destacó las victorias de Hinojosa en Texas y de Xavier Becerra, excongresista y exsecretario de Salud de Estados Unidos, como gobernador electo de California.

“La historia de Xavier es la historia de millones de estadounidenses. Es hijo de inmigrantes mexicanos que le inculcaron una ética de trabajo arduo que lo ha guiado a lo largo de su carrera en el servicio público como representante estatal, miembro del Congreso, fiscal general y secretario de gabinete”, indicó Katharine Pichardo, presidenta del Latino Victory Fund.

Todas las encuestas, incluso las hechas a la salida de las urnas, mostraron a la economía y el alto costo de vida como principales preocupaciones de los electores al salir a votar. No obstante, también destacaron la importancia de asuntos como la corrupción y la inmigración.

“El costo de vida y la inflación siguen siendo la principal preocupación de los votantes latinos, quienes desean que el Congreso y el presidente actúen con decisión”, según la encuesta más reciente de UnidosUS y BSP Research, cuyos datos completos serán divulgados esta tarde.

UnidosUS sostuvo que su encuesta final sobre las elecciones también precisa que “una abrumadora mayoría de votantes hispanos, independientemente de su afiliación política, apoya un sistema de inmigración equilibrado y ordenado”.

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“Esto incluye un camino hacia la ciudadanía (estadounidense) para los residentes de larga duración, una aplicación de la ley interna específica y responsable que promueva la seguridad pública, canales de inmigración legales que apoyen la economía y a las familias, y una seguridad fronteriza eficaz. Este hallazgo indica un amplio apoyo a un enfoque que equilibre la seguridad fronteriza, la seguridad pública y un sistema de inmigración ordenado”, agregó.

En general, el análisis de The New York Times y la encuesta Siena indica que las mujeres votaron 61 a 38 en favor de los demócratas. Los hombres también los favorecieron, pero ligeramente: 51 a 48.

Los electores negros, mientras, votaron 91% a 8% en apoyo a los demócratas.