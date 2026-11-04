El speaker Mike Johnson no buscará liderar los republicanos en la próxima sesión del Congreso

Washington D.C. - La derrota de los republicanos en las elecciones legislativas le ha costado el liderato al ahora speaker Mike Johnson, quien ha decidido no buscar la jefatura de la minoría en el próximo Congreso.

Fuentes de su oficina confirmaron que Johnson, quien fue reelecto como congresista por Luisiana, no aspirará este mes a ser el líder de la minoría cameral en el Congreso que inicia el 3 de enero.

Los republicanos tienen previsto escoger su liderato cameral a mediados de este mes.

La decisión de Johnson deja como candidatos, probablemente, a Jim Jordan (Ohio), quien ha liderado el Comité de lo Jurídico, y al actual líder de la mayoría, Steve Scalise (Luisiana). Tanto Jordan como Scalise han anunciado interés en liderar su grupo.

Los demócratas pueden haber ganado cerca de 260 escaños en esta elección, un avance de más de 40 escaños.

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Johnson, quien ha liderado la Cámara baja con una mayoría de solo 220-215, fue electo presidente cameral en octubre de 2023, después de que un grupo de conservadores promoviera con éxito la destitución del entonces speaker Kevin McCarthy. Tras salir de la presidencia, McCarthy se retiró del Congreso.

Jordan ha sido uno de los líderes del grupo más conservador de los republicanos, el Freedom Caucus.