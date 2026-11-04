Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Avisos
Edictos
Esquelas
Especiales
4 de noviembre de 2026
88°Lluvias aisladas
CorresponsalíasWashington D. C.
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El speaker Mike Johnson no buscará liderar los republicanos en la próxima sesión del Congreso

La próxima minoría cameral puede escoger entre Steve Scalise y Jim Jordan para la jefatura de su caucus

4 de noviembre de 2026 - 11:31 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, descarta aspirar a liderar a los republicanos como minoría en enero. (J. Scott Applewhite)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - La derrota de los republicanos en las elecciones legislativas le ha costado el liderato al ahora speaker Mike Johnson, quien ha decidido no buscar la jefatura de la minoría en el próximo Congreso.

RELACIONADAS

Fuentes de su oficina confirmaron que Johnson, quien fue reelecto como congresista por Luisiana, no aspirará este mes a ser el líder de la minoría cameral en el Congreso que inicia el 3 de enero.

Los republicanos tienen previsto escoger su liderato cameral a mediados de este mes.

La decisión de Johnson deja como candidatos, probablemente, a Jim Jordan (Ohio), quien ha liderado el Comité de lo Jurídico, y al actual líder de la mayoría, Steve Scalise (Luisiana). Tanto Jordan como Scalise han anunciado interés en liderar su grupo.

Los demócratas pueden haber ganado cerca de 260 escaños en esta elección, un avance de más de 40 escaños.

Johnson, quien ha liderado la Cámara baja con una mayoría de solo 220-215, fue electo presidente cameral en octubre de 2023, después de que un grupo de conservadores promoviera con éxito la destitución del entonces speaker Kevin McCarthy. Tras salir de la presidencia, McCarthy se retiró del Congreso.

Jordan ha sido uno de los líderes del grupo más conservador de los republicanos, el Freedom Caucus.

Tras la victoria demócrata, el actual líder de la minoría cameral, Hakeem Jeffries, está encaminado a ser el próximo speaker. Jeffries sería el primer negro en presidir la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Tags
Congreso de Estados UnidosCámara de Representantes de Estados UnidosMike JohnsonElecciones 2016
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 4 de noviembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Corresponsalías
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: