Tres dominicanos son electos al Congreso

Washington D. C. - Tres dominicanos formarán parte de la próxima Cámara de Representantes de Estados Unidos, tras la reelección de la congresista Analilia Mejía, y las victorias de Darializa Ávila Chevalier y Manny Rutinel.

Ávila Chevalier obtuvo el 88% de los votos para ganar el escaño por el distrito 13 de Nueva York, del cual es parte el antiguo barrio boricua de Manhatattan. Ávila Chevalier había vencido en primarias al congresista Adriano Espaillat, quien fue el primer dominicano electo al Congreso.

Mientras, en el distrito 8 de Colorado, Rutinel superó 56% a 41% al congresista republicano Gabe Evans.

Mejía, por su parte, revalidó como congresista por el distrito 11 de Nueva Jersey, con el apoyo del 60% de los votantes.

Ávila Chevalier se ha expresadoa favor del derecho de Puerto Rico a su libre determinación e independencia.

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Mejía coauspició originalmente el proyecto del comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, que propone un plebiscito vinculante para el gobierno federal entre las alternativas de continuar con el territorio, la estadidad, la independencia o la soberanía en libre asociación.