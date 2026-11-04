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Tres dominicanos son electos al Congreso

Darializa Ávila Chevalier y Manny Rutinel se unirán a la congresista Analilia Mejía

4 de noviembre de 2026 - 1:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Darializa Ávila Chevalier fue electa a la Cámara baja por el distrito 13 de Nueva York. Será una de tres congresistas de origen dominicano. (Captura)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D. C. - Tres dominicanos formarán parte de la próxima Cámara de Representantes de Estados Unidos, tras la reelección de la congresista Analilia Mejía, y las victorias de Darializa Ávila Chevalier y Manny Rutinel.

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Ávila Chevalier obtuvo el 88% de los votos para ganar el escaño por el distrito 13 de Nueva York, del cual es parte el antiguo barrio boricua de Manhatattan. Ávila Chevalier había vencido en primarias al congresista Adriano Espaillat, quien fue el primer dominicano electo al Congreso.

Mientras, en el distrito 8 de Colorado, Rutinel superó 56% a 41% al congresista republicano Gabe Evans.

Mejía, por su parte, revalidó como congresista por el distrito 11 de Nueva Jersey, con el apoyo del 60% de los votantes.

Ávila Chevalier se ha expresadoa favor del derecho de Puerto Rico a su libre determinación e independencia.

Mejía coauspició originalmente el proyecto del comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, que propone un plebiscito vinculante para el gobierno federal entre las alternativas de continuar con el territorio, la estadidad, la independencia o la soberanía en libre asociación.

Pero, Mejía luego retiró su apoyo a la legislación.

Tags
República DominicanaCongreso de Estados UnidosElecciones
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
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