Congresista demócrata Analilia Mejía retira su respaldo al proyecto de plebiscito de Pablo José Hernández

La congresista demócrata Analilia Mejía (Nueva Jersey), identificada con en ala liberal de su partido, retiró su coauspicio del proyecto de plebiscito del comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández.

Mejía, quien fue organizadora sindical, había coauspiciado la legislación el pasado 15 de junio. Pero, retiró su nombre de la medida ayer, miércoles, nueve días después.

La congresista demócrata, quien ganó su escaño en una elección especial de abril pasado, es de padre dominicano y madre colombiana.

La legislación de Hernández, presidente del Partido Popular Democrático, tiene ahora ocho coauspiciadores, todos demócratas.

El proyecto de ley, que tiene el número 9246, propone un plebiscito vinculante para el gobierno federal entre la estadidad, la independencia, la soberanía en libre asociación y el status territorial vigente, conocido comúnmente como Estado Libre Asociado.

En gran medida, Hernández añadió el status vigente y la creación de una potencial comisión estadounidense-puertorriqueña para examinar la posibilidad de mejorarlo –lo que los gobiernos de Estados Unidos han descartado desde mediados de la década de 1990– al proyecto 8393 de 2022, que fue aprobado por el pleno de la Cámara baja federal, una semana antes de que terminara la sesión 117 del Congreso.

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