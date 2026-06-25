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Congresista demócrata Analilia Mejía retira su respaldo al proyecto de plebiscito de Pablo José Hernández

La legisladora federal está identificada con el ala más liberal de su partido

25 de junio de 2026 - 3:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El proyecto del comisionado residente tiene ocho coauspiciadores demócratas. (SHAWN THEW)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

La congresista demócrata Analilia Mejía (Nueva Jersey), identificada con en ala liberal de su partido, retiró su coauspicio del proyecto de plebiscito del comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández.

Mejía, quien fue organizadora sindical, había coauspiciado la legislación el pasado 15 de junio. Pero, retiró su nombre de la medida ayer, miércoles, nueve días después.

La congresista demócrata, quien ganó su escaño en una elección especial de abril pasado, es de padre dominicano y madre colombiana.

La legislación de Hernández, presidente del Partido Popular Democrático, tiene ahora ocho coauspiciadores, todos demócratas.

El proyecto de ley, que tiene el número 9246, propone un plebiscito vinculante para el gobierno federal entre la estadidad, la independencia, la soberanía en libre asociación y el status territorial vigente, conocido comúnmente como Estado Libre Asociado.

En gran medida, Hernández añadió el status vigente y la creación de una potencial comisión estadounidense-puertorriqueña para examinar la posibilidad de mejorarlo –lo que los gobiernos de Estados Unidos han descartado desde mediados de la década de 1990– al proyecto 8393 de 2022, que fue aprobado por el pleno de la Cámara baja federal, una semana antes de que terminara la sesión 117 del Congreso.

Tres de los coauspiciadores de la medida de Hernández, Bennie Thompson (Misisipi), John Larson (Connecticut), y Deborah Ross (Carolina del Norte), votaron a favor del proyecto de ley 8393, que excluyó el status territorial y fue negociado principalmente por la congresista Nydia Velázquez y la entonces comisionada residente en Washington, Jenniffer González, ahora gobernadora.

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Puerto RicoCongreso de Estados UnidosPablo José Hernández RiveraStatus de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
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