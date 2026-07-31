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Proyecto de microrredes de Casa Pueblo figura entre los finalistas de concurso global de ciencia e innovación

La organización R&D World anunciará los ganadores del concurso el 6 de agosto

31 de julio de 2026 - 2:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El nuevo sistema de microrredes interconectadas en Casa Pueblo, Adjuntas, tuvo un proyecto piloto en enero. (Suministrada)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - El proyecto de interconexión de microrredes con base en Casa Pueblo, en Adjuntas, ha sido seleccionado como uno de los 149 finalistas, en diferentes categorías, del concurso global de Ciencia e Innovación de la organización R&D World.

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“Nuestra propuesta hacia la independencia energética es generar energía desde adentro, construir microrredes y conectar unas con otras, a diferencia del gobierno, que busca desarrollar energía desde afuera hacia dentro”, dijo Arturo Massol, director ejecutivo de la organización de autogestión comunitaria.

El proyecto, liderado por el ingeniero Maximiliano Ferrari –del Laboratorio Nacional de Oak Ridge, en el estado de Tennessee–, conecta la microrred de las casas solares con la que se instaló en la Plaza de la Independencia Energética.

Cuando se puso en marcha el proyecto piloto en enero, por vez primera en Latinoamérica y el Caribe, la iniciativa consiguió hacer intercambios de energía bidireccional.

“La energía que te sobra de unas se traslada a la otra, como si fuera una transacción bancaria”, explicó Massol, quien sostuvo que el proyecto reafirma el concepto de Casa Pueblo para que fuentes de producción eléctrica se centren en las comunidades y que las interconexiones de los propios sistemas de microrredes –junto a sus equipos de almacenamiento de energía– provean resiliencia y redundancia.

Se trata de un proyecto que reúne al Laboratorio Nacional de Oak Ridge, a la empresa de beneficio público con fines de lucro New Sun Road y Casa Pueblo.

La Plaza de la Independencia Energética, en Adjuntas, fue oficialmente inaugurada el sábado 21 de diciembre.La nueva microrred cuenta con 120 placas solares, divididas entre el “canopy solar” de la plaza y el techo de dos residencias. En la foto, Daniel Nieves, de Maximo Energy, y Maximiliano Ferrari, del Laboratorio Nacional de Oak Ridge.Más allá del asunto energético y tecnológico, la plaza será un espacio comunitario y artístico.
1 / 12 | Plaza de la Independencia Energética: oasis solar en la montaña. La Plaza de la Independencia Energética, en Adjuntas, fue oficialmente inaugurada el sábado 21 de diciembre. - Jorge A Ramirez Portela

Los ganadores de los premios R&D World, que se otorgan por ocasión 64, se conocerán el 6 de agosto. De los 149 finalistas, un 51% (76) tenían un socio para el desarrollo del producto.

Por medio de su iniciativa “Adjuntas, Pueblo Solar”, Casa Pueblo ha desarrollado cientos de proyectos en residencias y comercios.

En Adjuntas, el proyecto de autogestión comunitaria tiene un sistema de energía solar, su propia emisora radial, un periódico, un plantel dentro del Bosque Escuela, una galería de arte, una tienda artesanal, ofrece clases gratuitas de música y arte, y produce el café Madre Isla, entre otras cosas.

Tags
Puerto RicoCasa PuebloInvestigacionesEnergía eléctrica
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
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