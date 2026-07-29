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Crean la Fundación Barbosa para entrenar jóvenes y “educar” líderes políticos en Washington D.C.

La exsenadora Keren Riquelme dio a conocer la formación de la organización tras un simposio en la capital estadounidense

29 de julio de 2026 - 2:59 PM

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La nueva fundación está inspirada en la visión del doctor José Celso Barbosa, primer médico negro en Puerto Rico y considerado el padre de la estadidad. (Indies1 / Wikicommons)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Washington D.C. - La vicepresidenta del Partido Republicano de Estados Unidos en Puerto Rico, Keren Riquelme, anunció la creación de la Fundación Barbosa (The Barbosa Foundation), una organización sin fines de lucro que entrenará a jóvenes en áreas como educación cívica y buscará “educar” a líderes políticos en la capital estadounidense.

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Riquelme, exsenadora del Partido Nuevo Progresista, moderó el lunes un simposio en la biblioteca del Congreso sobre el legado del prócer estadista José Celso Barbosa, cuyo 169 natalicio se conmemoró ese día.

La nueva fundación, inspirada en la visión del doctor Barbosa, primer médico negro en Puerto Rico y considerado el padre de la estadidad, se crea “con el propósito de desarrollar líderes, promover la educación cívica, impulsar la investigación en políticas públicas y fomentar iniciativas que contribuyan al desarrollo económico y social de Puerto Rico con jornadas tanto desde la isla como desde el exterior”, según un comunicado de prensa.

Riquelme dijo que la organización estará integrada por líderes académicos, cívicos y comunitarios que entrenarán jóvenes “en áreas como educación cívica, el desarrollo de oportunidades económicas para Puerto Rico y fomentar la investigación y redacción de política pública para impulsarla y educar a líderes políticos en Washington”.

La intención es crear, a su vez un programa de becas y desarrollo económico.

“El legado del doctor José Celso Barbosa sigue siendo una guía para quienes creemos en un Puerto Rico de oportunidades. Con The Barbosa Foundation, queremos transformar ese legado en acción, formando líderes, promoviendo el pensamiento de política pública y creando espacios que inspiren a las futuras generaciones a servir con principios, preparación y compromiso con nuestra isla. Es imposible desarrollar un ideal sin el desarrollo social, cultural y de pensamiento de un pueblo y sus futuras generaciones”, afirmó Riquelme.

Esta semana, Riquelme indicó que el Partido Republicano de Estados Unidos en Puerto Rico tiene previsto enviar una delegación a la convención de medio término que el presidente Donald Trump organiza para los días 9 y 10 de septiembre, en Dallas (Texas).

“Vamos a ir un grupo de delegados”, dijo Riquelme, quien este cuatrienio dirige la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario.

Será la primera convención de medio término de los republicanos.

Tags
Puerto RicoJosé Celso BarbosaKeren Riquelmeestadidad
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