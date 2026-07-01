Un tercer dominicano, Manny Rutinel, gana candidatura demócrata al Congreso

Washington D.C. - El dominicano Manny Rutinel ganó el martes en la noche la primaria por la candidatura demócrata a la Cámara de Representantes de Estados Unidos en el distrito 8 de Colorado y se enfrentará en noviembre al congresista republicano Gabe Evans.

En un distrito en el que cuatro de cada 10 personas son hispanas, Rutinel, representante estatal de 31 años, obtenía el 61.5% de los votos para superar a la exlegisladora Shannon Bird (33.7%) y Evan Munsing (4.7%).

Evans ganó el escaño representativo federal en 2024 por solo 2,449 votos frente a la demócrata Yadira Caraveo, 49% a 48.2%.

Rutinel tuvo el respaldo del Caucus Hispano del Congreso y de la organización Latino Victory Fund, entre otros.

El ahora candidato al Congreso es abogado - graduado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale-, y economista.

En su página de internet, Rutinel destaca que en momentos en que era economista del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, colaboró con la respuesta a la emergencia causada en Puerto Rico por el huracán María.

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“Manny llegó a este país desde la República Dominicana a los seis años y fue criado por una madre soltera en el condado de Adams. Ha dedicado su vida a luchar por familias como la que lo crió. Aporta una perspectiva centrada en las personas, fundamental para atender las necesidades de las familias trabajadoras en el Congreso, incluyendo la reducción de costos, la protección de la atención médica y la defensa de las comunidades inmigrantes”, dijo Katharine Pichardo, presidenta y directora ejecutiva de Latino Victory Fund.

Si gana su escaño, Rutinel puede ser uno de tres congresistas de origen dominicano en la sesión del Congreso 120, que iniciará en enero de 2027.

Además de Rutinel, la congresista demócrata Analilia Mejía buscará la reelección en noviembre en Nueva Jersey y Darializa Ávila Chevalier aspira a ser electa por el distrito 10 de Nueva York, que incluye el antiguo barrio boricua de Harlem.