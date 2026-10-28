Dolores Huerta, la histórica líder sindical latina detrás del lema “¡Sí se puede!“

La muerte a los 96 años de la activista por los derechos civiles Dolores Huerta, autora del popular lema ‘Sí se puede’, deja a Estados Unidos huérfano de un referente nacional en la lucha por los derechos de los migrantes, los trabajadores agrícolas y las mujeres.

Nacida en Nuevo México con raíces mexicanas, españolas e indígenas, la activista fue condecorada en 2012 con la Medalla Presidencial de la Libertad por el entonces presidente Barack Obama (2009-2017).

Sus familiares confirmaron este miércoles su deceso, que el portavoz de la familia, Erik Olvera, atribuyó a un cáncer, según declaraciones recogidas por el diario The New York Times.

Huerta nació en Dawson (Nuevo México) en 1930, pero creció en California después de que sus padres se divorciaran y su madre se trasladara con ella y sus cuatro hermanos al Estado Dorado.

La activista forjó desde allí una historia de lucha. Inspirada por su padre, que ejerció como activista sindical y más tarde como legislador estatal, Huerta comenzó a destacarse desde joven en la defensa de los derechos civiles de los latinos y los más desfavorecidos.

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A mediados de la década de 1950 se unió a la Organización de Servicio Comunitario (CSO, en inglés), que ayudaba a los mexicanoestadounidenses, en la que conoció a otra figura latina fundamental del sindicalismo en Estados Unidos: César Chávez.

Juntos fundaron en 1962 el poderoso sindicato Trabajadores Agrícolas Unidos (UFW, en inglés), que reclamaba mejores condiciones para los trabajadores agrícolas y sus familias en la década de 1960.

Una de sus acciones más conocidas fue un boicot nacional a los productores de uva, en el que pidió a la comunidad que no comprara ni vendiera la fruta. Sumada a otros sabotajes nacionales, esta iniciativa llevó a la aprobación en 1975 de la primera ley que reconoció los derechos de sindicación y negociación colectiva de los campesinos en California.

El histórico ‘Sí se puede’

Huerta también se hizo popular por crear el lema ‘Sí se puede’ durante una protesta en Phoenix (Arizona) en 1972, un mantra que durante décadas se atribuyó erróneamente a Chávez.

En 2012, el entonces presidente Obama, que empleó ese mismo eslogan durante su campaña para las elecciones presidenciales, reveló que había “robado” el lema a Huerta.

El 44º presidente de Estados Unidos entregó ese año a la activista la Medalla Presidencial de la Libertad, la mayor condecoración civil del país, “por su trayectoria de defensa de los desfavorecidos”.

Entre sus principales logros figura también su participación en la Comisión de Estados Unidos sobre Trabajadores Agrícolas entre 1988 y 1993 para evaluar las disposiciones especiales de los trabajadores y los mercados laborales en la industria agrícola.

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Precisamente en 1993 fue incorporada al Salón Nacional de la Fama de las Mujeres, institución que la destaca en su página web como “una de las líderes del movimiento laboral más poderosas y respetadas del siglo”.

Una década después, la activista creó la Fundación Dolores Huerta para reforzar la defensa de los derechos de los trabajadores esenciales y sus familias.

Superviviente de abusos sexuales y crítica de Trump

En el tramo final de su vida, la figura de Huerta cobró una dimensión aún más compleja cuando en marzo de 2026 rompió más de seis décadas de silencio para denunciar públicamente que había sufrido abusos sexuales por parte de Chávez en los años sesenta, fruto de los cuales nacieron dos de sus hijos.

Huerta, madre de más de diez hijos, aseguró que mantuvo en silencio los abusos para no perjudicar al movimiento campesino.

En las últimas décadas, la activista fue una figura cercana al Partido Demócrata y apoyó públicamente varias candidaturas presidenciales demócratas, entre ellas la de Kamala Harris, en las elecciones que finalmente ganó Donald Trump en 2024.

Incluso en su avanzada edad, la activista participaba en numerosos actos de campaña en todo el país, junto con líderes de la comunidad latina, para impulsar el voto de los hispanos y la elección de representantes de esta comunidad para cargos públicos.