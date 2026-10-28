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“Es un verdadero genio”: Vladimir Putin elogia a Elon Musk por su tecnología

El presidente de Rusia aseguró que mantiene estrechos contactos con Washington en cooperación espacial

28 de octubre de 2026 - 1:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El multimillonario Elon Musk, CEO de Space X. (Julia Demaree Nikhinson)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente ruso, Vladimir Putin, calificó este miércoles de “genio” al consejero delegado de SpaceX, el multimillonario Elon Musk, y aseguró que Moscú mantiene estrechos contactos con Washington en cooperación espacial.

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“Elon Musk es un genio, un verdadero genio. ¿Cuántas naves espaciales tiene en órbita? Más de 5,000″, dijo el jefe del Kremlin en los márgenes de la cumbre Rusia-Africa que se celebra entre hoy y mañana en Moscú.

Seguidamente, en alusión a la incipiente red satelital rusa Rassvet, añadió: “Y nosotros apenas estamos dando los primeros pasos”.

Putin, citado por las agencias rusas, dijo que, aunque sean competidores, aboga porque Rusia y Estados Unidos no se pongan trabas.

“Tanto nosotros como nuestros socios estadounidenses valoramos esto, y a pesar de todos los problemas políticos, estamos trabajando de forma estrecha”, aseguró.

Elon Musk, CEO de Tesla, encabeza la lista de las personas más ricas del mundo, con una fortuna de $923,400 millones. Su patrimonio aumentó tras la salida a bolsa de SpaceX, empresa en la que posee el 38% de las acciones y que, junto con Tesla y sus otras compañías, constituye la base de su riqueza. El fundador de Amazon, Jeff Bezos, acumula una fortuna de $381,500 millones. Este fundó Amazon en 1994 y, aunque dejó el cargo de CEO en 2021, conserva el 8% de la compañía. También es propietario de The Washington Post y de la empresa aeroespacial Blue Origin, y se ha comprometido a donar la mayor parte de su fortuna durante su vida. Warren Buffett, conocido como el "Oráculo de Omaha", acumula una fortuna de $152,700 millones y es presidente emérito de Berkshire Hathaway, conglomerado que dirigió como CEO hasta finales de 2025. Ha donado más de $72,000 millones a causas benéficas y se ha comprometido a entregar más del 99% de su riqueza.
1 / 10 | Los 10 hombres más ricos del mundo: fortunas que superan los miles de millones de dólares. Elon Musk, CEO de Tesla, encabeza la lista de las personas más ricas del mundo, con una fortuna de $923,400 millones. Su patrimonio aumentó tras la salida a bolsa de SpaceX, empresa en la que posee el 38% de las acciones y que, junto con Tesla y sus otras compañías, constituye la base de su riqueza. - Julia Demaree Nikhinson

En las últimas semanas el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denunció que sin previo aviso la tecnología Starlink de Musk había dejado de funcionar a partir de ciertas velocidades y que Estados Unidos había dejado de advertir a Ucrania antes de algunos ataques rusos con misiles balísticos, entre otras cosas.

No obstante, el pasado sábado, Ucrania agradeció a Estados Unidos que el servicio militar de Starlink que emplea el ejército de su país volviera a funcionar sin restricciones, algo que se produjo tras una petición expresa a Musk del líder estadounidense, Donald Trump.

Personas hicieron fila desde temprano para asistir al homenaje al activista conservador Charlie Kirk, el domingo 21 de septiembre de 2025, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.El servicio conmemorativo para Kirk, a quien Trump atribuye un papel decisivo en su victoria electoral de 2024, convocaría a decenas de miles de personas, incluyendo al vicepresidente JD Vance, altos funcionarios de la Casa Blanca y jóvenes conservadores influenciados por el polémico líder de 31 años.Walt Nauta, asistente personal del presidente Donald Trump, a la izquierda, y Daniel Torok, fotógrafo principal de la Casa Blanca, cargan documentos al llegar a la Base Aérea Luke.
1 / 53 | Trump, JD Vance y Elon Musk: figuras de MAGA y simpatizantes se despiden de Charlie Kirk. Personas hicieron fila desde temprano para asistir al homenaje al activista conservador Charlie Kirk, el domingo 21 de septiembre de 2025, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. - Jae C. Hong

El propio magnate explicó en su reciente mensaje que las restricciones que se imponen al uso de los satélites Starlink buscan evitar que estos se conviertan en blanco de ataques de represalia rusos, lo que finalmente generaría grandes cantidades de escombros y convertiría “en inutilizable el espacio”.

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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