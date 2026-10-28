“Es un verdadero genio”: Vladimir Putin elogia a Elon Musk por su tecnología

1 / 10 Los 10 hombres más ricos del mundo: fortunas que superan los miles de millones de dólares

Elon Musk, CEO de Tesla, encabeza la lista de las personas más ricas del mundo, con una fortuna de $923,400 millones. Su patrimonio aumentó tras la salida a bolsa de SpaceX, empresa en la que posee el 38% de las acciones y que, junto con Tesla y sus otras compañías, constituye la base de su riqueza.

Julia Demaree Nikhinson