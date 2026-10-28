Fallece Dolores Huerta, histórica activista por los derechos civiles de trabajadores en Estados Unidos

La activista por los derechos civiles Dolores Huerta, cofundadora del primer sindicato de trabajadores agrícolas de Estados Unidos e impulsora del popular lema “Sí se puede”, falleció este miércoles a los 96 años de edad, según informó su familia.

“Con profunda tristeza anunciamos que nuestra amada madre, Dolores Huerta, ha fallecido hoy a la edad de 96 años. Como pueden imaginar, este es un momento increíblemente difícil para nosotros, y pedimos privacidad mientras atravesamos el duelo por esta tremenda pérdida para nuestra familia”, informaron sus familiares en un comunicado.

Aunque no aclararon más detalles, aseguraron que “más adelante” compartirán los planes “para honrar y celebrar” el legado de Huerta.

El portavoz de la familia, Erik Olvera, indicó que la causa del deceso fue el cáncer, en declaraciones recogidas por The New York Times.

Huerta residía en California, estado en el que se crió después de que su madre se trasladara allí cuando la activista apenas tenía tres años.

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Allí creció viendo de cerca el movimiento campesino, y fundó en 1962 junto con César Chávez, otra figura crucial del movimiento obrero en Estados Unidos, el sindicato Trabajadores Agrícolas Unidos (UFW, por sus siglas en inglés), que transformó las condiciones de los recolectores de campo en plena década de 1960.

El legado de Huerta también incluye haber acuñado el famoso lema “Sí se puede”, durante una huelga en Phoenix (Arizona) en 1972.

En el tramo final de su vida, su figura cobró una dimensión aún más compleja cuando en marzo de 2026 rompió más de seis décadas de silencio para denunciar que había sufrido abusos sexuales por parte de Chávez, de los que nacieron dos de sus hijos.

Huerta aseguró que no lo había hecho público por miedo a perjudicar el movimiento campesino.