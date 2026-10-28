“Europa llora”: líderes del mundo dan sus condolencias a España por el accidente de trenes

Líderes de diferentes países expresaron sus condolencias este miércoles al pueblo y al Gobierno de España por el accidente ferroviario en la provincia de Toledo el que al menos 64 personas perdieron la vida tras la colisión de dos trenes de alta velocidad en los que viajaban, en total, 544 pasajeros.

El accidente ocurrió por la mañana en la provincia española de Toledo, al sur de Madrid. Un tren de la compañía española Renfe, que llevaba 397 pasajeros, y otro de Iryo, con 147 incluido un bebé, colisionaron y dos vagones del segundo cayeron por un terraplén.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, los ministros, miembros de la oposición, salvo el partido de extrema derecha Vox, y agentes sociales cancelaron sus agendas de la jornada por la gravedad del accidente.

1 / 17 | En fotos: la tragedia ferroviaria en España que ha dejado decenas de muertos. Más de 60 personas fallecieron este miércoles en un choque entre dos trenes de alta velocidad ocurrido en la provincia española de Toledo, al sur de Madrid, informaron fuentes del gobierno regional de Castilla-La Mancha a la televisión local. - Juanma Jiménez 1 / 17 En fotos: la tragedia ferroviaria en España que ha dejado decenas de muertos Más de 60 personas fallecieron este miércoles en un choque entre dos trenes de alta velocidad ocurrido en la provincia española de Toledo, al sur de Madrid, informaron fuentes del gobierno regional de Castilla-La Mancha a la televisión local. Juanma Jiménez Compartir

“Europa llora”

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó su pésame por las víctimas del accidente y aseguró que “Europa llora” junto a sus familiares.

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“Acabo de recibir la terrible noticia procedente de Toledo sobre la colisión de dos trenes de alta velocidad. Mi más sentido pésame a las familias y seres queridos de las víctimas”, indicó Von der Leyen en un mensaje en redes sociales.

“Hoy, Europa llora con vosotros”, agregó.

Y el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, expresó su pesar por el accidente con estas palabras: “Estoy profundamente apesadumbrado por el trágico accidente de tren en España. Mis pensamientos están con quienes han perdido a sus seres queridos, los heridos y todas las personas afectadas”.

Líderes europeos expresan su solidaridad con España

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, envió un mensaje de condolencias “al pueblo español” por el accidente, que calificó de “terrible drama ferroviario”.

“Nuestros pensamientos se dirigen a las víctimas, a sus familias y los numerosos heridos, así como al conjunto de los equipos movilizados en las operaciones de rescate”, escribió Macron en la red social X.

“Al pueblo español le expreso la solidaridad de Francia”, agregó.

Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, expresó también su cercanía a España y a su pueblo “en estas horas tan difíciles”.

“Mi pensamiento y los de todo nuestro Gobierno están con los familiares de las víctimas, con los heridos y con todos aquellos que están trabajando sin descanso en las operaciones de rescate”, dijo en un comunicado.

El primer ministro británico, Andy Burnham, comenzó hoy su intervención semanal ante el parlamento con unas palabras de duelo sobre el accidente de tren en España: “Nuestros pensamientos están hoy con todo los que en España han resultado afectados por el accidente devastador de tren de esta mañana”, dijo.

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El primer ministro portugués, Luís Montenegro, comunicó sus condolencias y su “profunda solidaridad” con las familias de las víctimas del accidente y ofreció la ayuda de Portugal para lo que fuera necesario.

El Gobierno alemán del canciller Friedrich Merz transmitió su profunda conmoción: “La noticia del grave accidente ferroviario en Toledo me conmociona profundamente. Estamos de duelo junto con nuestros amigos españoles y con todos los que han perdido a un ser querido”, escribió en la red social X.

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, se mostró “profundamente apenado por las terribles noticias desde Toledo” y aseguró que sus pensamientos están “con las víctimas, sus familias y la gente de España”, según escribió en un mensaje en su cuenta en la red social X.

El primer ministro neerlandés, Rob Jetten, ha trasladado este miércoles personalmente al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, la solidaridad de los Países Bajos “en este día triste” tras la colisión de dos trenes de alta velocidad cerca de Toledo, que ha dejado decenas de víctimas mortales.

Los líderes de los tres países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, se mostraron profundamente apenados por el grave accidente.

“Estoy profundamente apenado por el trágico accidente de tren en España. Le pido a su majestad, el rey Felipe IV, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que acepten mis más sinceras condolencias para las familias y seres queridos de quienes perdieron la vida”, resumió en su cuenta de X el presidente de Lituana, Gitanas Nauseda.

El términos parecidos se expresó su homólogo letón, Edgars Rinkēvičs, así como la nueva presidenta de Estonia, Ülle Madise.

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Ucrania expresa “su profunda tristeza”

Por su parte, el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, expresó en su cuenta de la red social X su “profunda tristeza por la trágica colisión de trenes cerca de Urda, Toledo”.

El jefe de la diplomacia ucraniana, que participa en Helsinki en el Consejo Nórdico, compartió sus “sinceras condolencias a las familias de las víctimas y al pueblo de España”, y deseó “una pronta recuperación a todos los heridos”.

Israel y Palestina expresan sus condolencias

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, mostró su solidaridad y sus condolencias a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido este miércoles en la provincia española de Toledo: “En estos momentos tan duros nos unimos al dolor de los españoles”, afirmó en un mensaje en español en X.

Desde el ministerio de Asuntos Exteriores palestino extendieron su “más sentido pésame” por las víctimas de la colisión y trasladaron al Gobierno y al pueblo español su solidaridad, a la par que desearon “la pronta recuperación de los heridos”, recogió la agencia de noticias Wafa en un comunicado.

Condolencias desde América

El Gobierno argentino expresó este miércoles su “profundo pesar por el trágico accidente ferroviario ocurrido en España” y transmitió sus condolencias a los familiares de las víctimas.

Desde Chile, su gobierno también manifestó su solidaridad con España “en estos momentos de dolor” a través de un comunicado de Cancillería en el que escribió: “El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno y el pueblo de Chile, expresa sus más sinceras condolencias al Gobierno y al pueblo de España por el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda, Toledo”.

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El Gobierno de Panamá, por su parte, lamentó “profundamente la pérdida de vidas humanas” y compartió “sus sentimientos de solidaridad y cercanía a los familiares y seres queridos de las víctimas, así como sus deseos de pronta recuperación a todas las personas heridas”, indicó un comunicado distribuido por la Cancillería.

OMS da su pésame y cancela su acto en Madrid

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, también ofreció sus condolencias a España, que le obligó a cancelar un acto que tenía previsto hoy junto a la Fundación Pau Gasol en Madrid.