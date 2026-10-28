Juan Oscar Morales dice que un niño llevaba dos días durmiendo en oficina de Familia: ¿qué dice la agencia?

El portavoz alterno de la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Juan Oscar Morales, denunció, en la mañana del miércoles, que un niño de siete años supuestamente llevaba dos días durmiendo en una oficina regional del Departamento de la Familia en Arecibo, por lo que pidió que se investigue la situación.

Aunque la dependencia ya había contestado previamente a denuncias de esta índole, El Nuevo Día solicitó una reacción al Departamento de la Familia sobre el caso específico que reveló el senador por el Distrito de San Juan en el programa Lo de Hoy, de este medio y espera una respuesta.

¿Qué han dicho antes? Te explicamos.

¿Cuál fue la denuncia del senador?

Durante una entrevista en el programa esta mañana, Morales relató que recibió una llamada en la que le solicitaron ayuda para gestionar la reubicación del menor.

“Ayer (martes) me llamaron de la oficina regional de Arecibo. Un niño de siete años lleva dos días durmiendo en la oficina regional de Arecibo. Dos días. Y que me desmientan que les voy a entregar la evidencia. Porque me llamaron ayer para pedirme ayuda a ver si yo podía en esa encomienda poder relocalizar este niño de siete años que lleva dos días durmiendo en la oficina”, expresó.

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Morales aseguró que está dispuesto a presentar evidencia para respaldar su denuncia y cuestionó que una situación de esa naturaleza no se considere una deficiencia en los servicios del Departamento de la Familia. “¿Tú crees que eso no es afectar los servicios? ¿O ese es el servicio que tenemos que dar?”, cuestionó el senador.

Ante esta situación, el legislador pidió que la investigación que realiza la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado incluya un análisis sobre cómo las presuntas deficiencias en la agencia afectan a los menores y otras poblaciones vulnerables.

Lo de Hoy | Juan Oscar Morales denuncia que menor lleva dos días durmiendo en oficina de Familia “¡Algo no huele bien!”: el senador Juan Oscar Morales exige la renuncia de la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes. “Por el bien de Puerto Rico, la gobernadora debe acelerar la salida de esta señora lo antes posible”, expresó en “Lo de Hoy”. Operación “Los Tíos”: la DEA diligenció órdenes de arresto en el oeste de Puerto Rico. Seis de los acusados fueron intervenidos en la calle durante la madrugada. El Nuevo Día reporta desde la escena. ¿Y habrá lechón y guineos para preparar los pasteles de Navidad? Conversamos con el secretario de Agricultura, Irving Rodríguez Torres, sobre este y otros temas de interés en “Lo de Hoy”.

Exhortó a la presidenta de la comisión, la senadora Wanda “Wandy” Soto Tolentino, a incorporar ese asunto en los trabajos investigativos. “Para mí es inaceptable que unos niños que están pasando por una situación muy lamentable, pues el premio sea ubicarlos en un sofá de una oficina y que allí duerman por espacio de dos días”, concluyó.

La denuncia surge en medio de los cuestionamientos al manejo del Departamento de la Familia y de las investigaciones sobre el proceso de contratación, que han provocado investigaciones en contra de la secretaria.

Familia explica proceso de ubicación y cuidado de menores bajo su protección

En cuanto a los señalamientos relacionados con menores que permanecen temporalmente en oficinas del Departamento mientras se identifica un recurso de ubicación, la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, indicó, el martes, que es importante explicar que, tras una remoción, cada caso requiere una evaluación individual de las necesidades particulares del menor, con el fin de identificar la alternativa más adecuada para garantizar su protección, seguridad y cuidado.

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“A través de la Administración de Familias y Niños (ADFAN), la agencia atiende los retos relacionados con la disponibilidad de cuidadores y evalúa alternativas con compañías proveedoras para ampliar los recursos disponibles”, dijo en un comunicado de prensa.

La funcionaria mencionó que la ubicación de un menor no puede realizarse de manera improvisada, ya que requiere considerar sus necesidades particulares, el cumplimiento de los requisitos de licenciamiento o certificación de los hogares y la verificación de antecedentes de las personas que estarían a cargo de su cuidado.

Incluso, señaló que existen situaciones en las que, habiendo identificado un recurso familiar, los resultados de estas evaluaciones obligan a considerar otras alternativas para garantizar la seguridad del menor.

“Cuando una ubicación no puede concretarse de inmediato, las unidades del Departamento cuentan con espacios preparados para ofrecer atención provisional a niños y adolescentes, incluyendo artículos de primera necesidad, productos de higiene personal, ropa, alimentos y materiales de recreación”, mencionó Roig Fuertes.

Asimismo, comentó que la agencia dispone de servicios de amas de llaves mediante contratación externa para atender determinadas necesidades de cuidado, incluyendo situaciones que requieren atención durante la noche. Reconocemos que existen retos relacionados con la disponibilidad de personal de estas compañías proveedoras.

“Precisamente por ello, ADFAN continúa evaluando alternativas para ampliar la disponibilidad de cuidadores y fortalecer los recursos existentes. Cuando no se consigue inmediatamente este servicio, el personal del Departamento, incluyendo asistentes de servicios a la familia, técnicos y trabajadores sociales, asume con compromiso la atención y el cuidado de los menores mientras se identifica una alternativa adecuada”, dijo.

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