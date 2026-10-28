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Tragedia en España: al menos 10 muertos en un choque de trenes en la provincia de Toledo

La autoridades reconocieron que es posible que el número de víctimas aumente

28 de octubre de 2026 - 5:51 AM

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Imagen del accidente de dos trenes de alta velocidad ocurrido este miércoles en España. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Al menos diez personas fallecieron este miércoles en un choque entre dos trenes de alta velocidad ocurrido en la provincia española de Toledo, al sur de Madrid, informaron fuentes del gobierno regional de Castilla-La Mancha a la televisión local.

La portavoz regional, Esther Padilla, advirtió de que ese número “es posible que aumente”, sin detallar cuántos heridos puede haber, ya que los bomberos siguen trabajando en la zona.

Dos de los vagones cayeron por un terraplén, informaron a EFE fuentes del servicio de emergencias.

Debido al accidente, la circulación ferroviaria se encuentra interrumpida entre las provincias de Madrid y Ciudad Real y la región sureña de Andalucía, informó la compañía española Renfe en las redes sociales.

En concreto, el siniestro ocurrió entre las poblaciones de Mora, Orgaz y Urda, en el punto kilométrico 118, entre un tren de Renfe y otro de la compañía Iryo, que cubrían el trayecto entre Madrid y Sevilla, la capital regional de Andalucía.

Las autoridades de la región de Castilla-La Mancha, a la que pertenece Toledo, activaron el Plan Territorial de Emergencia.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, suspendió su agenda para seguir al detalle la evolución de la situación tras el accidente ferroviario.

Mantente conectado a endi.com para la actualización de esta historia.

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EspañaTrenesToledo
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