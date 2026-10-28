Las autoridades federales diligencian 17 órdenes de arresto en la madrugada de hoy, miércoles, en el área oeste de Puerto Rico.

1 / 6 DEA diligencia órdenes de arresto en el oeste de Puerto Rico

DEA diligencia órdenes de arresto en el oeste de Puerto Rico. Las autoridades federales diligencian 17 órdenes de arresto en la madrugada de hoy, miércoles, en el área oeste de Puerto Rico.

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Las autoridades federales diligencian 17 órdenes de arresto en la madrugada de hoy, miércoles, en el área oeste de Puerto Rico.

Las intervenciones de la denominada “Operación Los Tíos” está a cargo de agentes del la Agencia para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

El portavoz de la DEA, Tony Velázquez, informó que las órdenes de captura responden a un pliego acusatorio emitido por un gran jurado en el Tribunal Federal en San Juan contra presuntos miembros de una organización criminal llamada “Los Tíos” que supuestamente operaba en el residencial Las Muñecas, en Aguadilla.

Seis de los acusados fueron intervenidos en la calle durante esta madrugada, mientras que el resto ya estaba bajo custodia por otros delitos.

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Los cargos alegan violaciones a la ley de armas y de drogas por traficar con heroína, crack, fentanilo, marihuana.

Según Velázquez, la pandilla se presumía peligrosa y estaba vinculada a varios crímenes violentos, incluyendo asesinatos.

Asimismo, de la investigación se desprende que supuestamente grababan vídeos en los que mostraban armas de fuego y aparecían menores de edad.