Capturan a un prófugo y arrestan a dos durante allanamiento en Aguadilla

Un prófugo fue capturado y otros dos hombres fueron detenidos en intervenciones que llevó a cabo la División de Drogas de la Policía, este martes, en el sector La 15 del barrio Pueblo, en Aguadilla.

De acuerdo con el informe policíaco, quedó bajo custodia Efraín Colón Morales, de 43 años, contra quien pesaban órdenes de arresto estatal y federal, informó el coronel Ricardo de Jesús, director del Negociado de Drogas de la Policía.

A nivel estatal, la jueza Jailene González Echevarría le había fijado una fianza de $12,000 por violación a la Ley de Sustancias Controladas.

Mientras, los otros dos detenidos fueron dos hombres de 39 y 25 años, en el mismo sector de Aguadilla.

Según la Policía, les ocuparon una pistola Glock modelo 17, calibre 9mm, con 1 cargador y 18 municiones 9mm, y otra modelo 45 calibre 9mm, con 1 cargador y 21 municiones 9mm.