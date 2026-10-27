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Capturan a un prófugo y arrestan a dos durante allanamiento en Aguadilla

La Policía indicó que tenía órdenes de captura estatal y federal, mientras que a los otros detenidos les ocuparon drogas y armas

27 de octubre de 2026 - 9:48 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Material ocupado durante un allanamiento en Aguadilla. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un prófugo fue capturado y otros dos hombres fueron detenidos en intervenciones que llevó a cabo la División de Drogas de la Policía, este martes, en el sector La 15 del barrio Pueblo, en Aguadilla.

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De acuerdo con el informe policíaco, quedó bajo custodia Efraín Colón Morales, de 43 años, contra quien pesaban órdenes de arresto estatal y federal, informó el coronel Ricardo de Jesús, director del Negociado de Drogas de la Policía.

A nivel estatal, la jueza Jailene González Echevarría le había fijado una fianza de $12,000 por violación a la Ley de Sustancias Controladas.

Mientras, los otros dos detenidos fueron dos hombres de 39 y 25 años, en el mismo sector de Aguadilla.

Según la Policía, les ocuparon una pistola Glock modelo 17, calibre 9mm, con 1 cargador y 18 municiones 9mm, y otra modelo 45 calibre 9mm, con 1 cargador y 21 municiones 9mm.

Además, les ocuparon 10 bolsas de crack, 10 de cocaína, 37 decks de fentanilo y $137.

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AllanamientosArrestosDrogasPrófugoAguadillaBreaking NewsPolicía de Puerto Rico
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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