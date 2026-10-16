Armas, dinero y drogas: ocupan miles de piezas de evidencia tras allanamientos en San Juan

Agentes de la Policía diligenció tres órdenes de allanamiento en la tarde de ayer, en el residencial Vista Hermosa, en San Juan.

La intervención estuvo a cargo de la División Drogas Metropolitana, en unión a la Unidad Motorizada de San Juan, SWAT, la División Canina de la Policía de Puerto Rico y personal de Vivienda Federal.

En el edificio 50, arrestaron Edgard Meléndez Ortega, de 32 años, contra quien pesaba una orden de arresto vigente. También detuvieron a otro hombre de 46 años tras ocuparles lo siguiente:

• 25 bolsas de cocaína

• 39 cápsulas de crack

• Tres bolsas de marihuana

• 100 deck de fentanilo

• $299 en efectivo

Los allanamientos estuvieron a cargo de la División Drogas Metropolitana, en unión a la Unidad Motorizada de San Juan, SWAT, la División Canina de la Policía de Puerto Rico y personal de Vivienda Federal. (Suministrada)

Mientras, en el edificio 10 ocuparon:

• 1,909 cápsulas de crack

• 302 bolsas de cocaína

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• 158 gramos de cocaína

• 125 bolsas de marihuana

• Dos libras de marihuana

• 27 decks de heroína

• 83 pastillas

• Un rifle Mini Draco 7.62x39

• Seis abastecedores 7.62x39

• Ocho abastecedores .40 milímetros

• Tres cargadores 9 milímetros

• 222 municiones calibre 7.62x39

• 123 municiones calibre .40 milímetros

• 88 municiones calibre 5.56 milímetros

• 110 municiones calibre 9 milímetros

• Dos chalecos antibalas

• Parafernalia

• $10 en efectivo

En el residencial también se realizó el hallazgo de 31 gramos de cocaína, 127 cápsulas de crack, 28 pastillas, 25 municiones calibre .223, 39 municiones calibre 357 y cinco municiones calibre 9 milímetros.

El agente Christian Burgos consultó el caso en horas de la noche del jueves con la fiscal Bárbara Pérez.