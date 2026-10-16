Tirotean a dos hombres en avenidas de San Juan y Trujillo Alto

Dos hombres fueron heridos de bala en incidentes que son investigados por las autoridades desde la madrugada de este viernes en Puerto Nuevo, San Juan, y Trujillo Alto.

El análisis de una de las dos escenas mantenía cerrada la salida del expreso PR-18 en San Juan hacia la avenida Piñero para los conductores que van en dirección hacia Caguas.

Según la información preliminar de la Policía, el Sistema de Emergencias 9-1-1 recibió una llamada a eso de las 4:25 a.m. que alertaba sobre un accidente de tránsito ocurrido en el lugar antes mencionado.

Posteriormente, una institución hospitalaria alertó a la Policía sobre el ingreso de un hombre que había sido transportado en ambulancia tras resultar herido de bala.

Al momento, la víctima no ha sido identificada y se desconoce su condición de salud. La Policía Municipal Barbosa está cargo de la investigación.

PUBLICIDAD

Por otro lado, más temprano se reportó otra escena, a eso de las 12:25 a.m., en la intersección de la carretera PR-852 con la PR-858, en el barrio Dos Bocas, en Trujillo Alto.

Una llamada al cuartel del Distrito de Trujillo Alto informó que un hombre había llegado a una institución hospitalaria con una herida de bala.

“Al llegar los uniformados, el perjudicado alegó que un individuo a bordo de un vehículo Mitsubishi Lancer, color gris, le disparó sin que mediara discusión ni altercado alguno. El sospechoso abandonó el lugar y, hasta el momento, se desconoce su paradero”, indica el informe policiaco.