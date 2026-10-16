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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tirotean a dos hombres en avenidas de San Juan y Trujillo Alto

Uno de los incidentes provocó el cierre de una concurrida salida del expreso PR-18 hacia la avenida Jesús T. Piñero

16 de octubre de 2026 - 6:32 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ambos heridos fueron llevados a instituciones hospitalarias. (Nahira Montcourt)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Dos hombres fueron heridos de bala en incidentes que son investigados por las autoridades desde la madrugada de este viernes en Puerto Nuevo, San Juan, y Trujillo Alto.

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El análisis de una de las dos escenas mantenía cerrada la salida del expreso PR-18 en San Juan hacia la avenida Piñero para los conductores que van en dirección hacia Caguas.

Según la información preliminar de la Policía, el Sistema de Emergencias 9-1-1 recibió una llamada a eso de las 4:25 a.m. que alertaba sobre un accidente de tránsito ocurrido en el lugar antes mencionado.

Posteriormente, una institución hospitalaria alertó a la Policía sobre el ingreso de un hombre que había sido transportado en ambulancia tras resultar herido de bala.

Al momento, la víctima no ha sido identificada y se desconoce su condición de salud. La Policía Municipal Barbosa está cargo de la investigación.

Por otro lado, más temprano se reportó otra escena, a eso de las 12:25 a.m., en la intersección de la carretera PR-852 con la PR-858, en el barrio Dos Bocas, en Trujillo Alto.

Una llamada al cuartel del Distrito de Trujillo Alto informó que un hombre había llegado a una institución hospitalaria con una herida de bala.

“Al llegar los uniformados, el perjudicado alegó que un individuo a bordo de un vehículo Mitsubishi Lancer, color gris, le disparó sin que mediara discusión ni altercado alguno. El sospechoso abandonó el lugar y, hasta el momento, se desconoce su paradero”, indica el informe policiaco.

El personal médico informó que la víctima, de 41 años, se encontraba en condición estable y presentaba una herida de bala en el área del húmero del brazo izquierdo.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoHeridos de bala
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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