Asesinan a hombre en la mañana de este domingo en Dorado
Fue llevado a un hospital, pero no sobrevivió a la herida de bala
4 de octubre de 2026 - 10:57 AM
4 de octubre de 2026 - 10:57 AM
Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la mañana de hoy, domingo, en Dorado.
De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, a eso de las 9:30 a.m., en el barrio Higuillar.
Según la Uniformada, la víctima fue baleada, por lo que fue transportada a un hospital del área, donde posteriormente fue certificada su muerte. El occiso no fue identificado de inmediato.
Preliminarmente se indicó que las autoridades tenían una persona sospechosa en relación al caso, pero no estaba claro si había sido detenida o no.
Hasta este sábado, la Policía había reportado 336 asesinatos en lo que va de este año, cuatro menos que los 340 registrados a la misma fecha en el 2025.
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