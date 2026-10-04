Asesinan a hombre en la mañana de este domingo en Dorado

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la mañana de hoy, domingo, en Dorado.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, a eso de las 9:30 a.m., en el barrio Higuillar.

Según la Uniformada, la víctima fue baleada, por lo que fue transportada a un hospital del área, donde posteriormente fue certificada su muerte. El occiso no fue identificado de inmediato.

Preliminarmente se indicó que las autoridades tenían una persona sospechosa en relación al caso, pero no estaba claro si había sido detenida o no.